video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 فبراير 2018 12:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وفد حكومى فلسطينى يتوجه لقطاع غزة لمتابعة عمل الوزارات

الأحد، 25 فبراير 2018 10:04 ص
وفد حكومى فلسطينى يتوجه لقطاع غزة لمتابعة عمل الوزارات الرئيس الفلسطينى محمود عباس




غزة (أ ش أ)
إضافة تعليق

يتوجه وفد وزارى من الحكومة الفلسطينية اليوم الأحد، لقطاع غزة من أجل متابعة سير عمل الوزارات فى القطاع، والإشراف على عملها.

وقال يوسف المحمود الناطق باسم الحكومة - فى تصريح له صباح اليوم - إن الوفد يضم عددا من الوزراء والوكلاء والمساعدين، وأكد أن جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية ستعقد بعد غد الثلاثاء بشكل مشترك بين الضفة الغربية وقطاع غزة عبر "الفيديو كونفرنس".

ودعا المحمود إلى ضرورة تمكين الحكومة من القيام بمهامها كافة فى قطاع غزة، كما الضفة الغربية.

ويتزامن وصول الوفد الوزارى الحكومى لقطاع غزة مع زيارة وفد أمنى مصرى فى وقت لاحق اليوم، لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتى فتح حماس، وتذليل العقبات أمام تحقيقها.

وكان مفوض العلاقات الوطنية فى حركة فتح عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد قد أكد - فى تصريحات له - تصميم الرئيس الفلسطينى محمود عباس والقيادة على المضى قدما نحو خطوات عملية لتنفيذ اتفاق القاهرة مهما كان البطء والعراقيل من قبل حركة حماس.

ومن جانبها، ذكرت حركة "حماس"، أنها ستقدم "التسهيلات المطلوبة والإجراءات الكفيلة بنجاح مهمة الوفد المصرى باتجاه تطبيق اتفاق المصالحة وتعزيز خطوات بناء الثقة وصولا إلى تحقيق الوحدة الوطنية المنشودة، خاصة فى ظل التحديات الجسام التى تمر بها القضية الفلسطينية والمخاطر المحدقة بحقوق الشعب الفلسطيني".

وأشارت حركة حماس، على لسان رئيس مكتب العلاقات الوطنية فيها حسام بدران فى بيان صحفي، إلى أن لقاءات وفدها بالقاهرة مع المسئولين المصريين "تسير بإيجابية".

وأضاف بدران "استمع وفد قيادة حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى للحركة إلى مواقف إيجابية خاصة فيما يتعلق بحياة وأوضاع المواطنين فى قطاع غزة، وكذلك قضية المصالحة والجهود المصرية بهذا الصدد".

وينتظر الفلسطينيون بفارغ الصبر، وخاصة فى قطاع غزة، جنى ثمار اتفاق المصالحة، الذى وقعته حركتا "فتح" و"حماس" فى القاهرة، فى 12 أكتوبر الماضي، والذى سينهي، فى حال تطبيقه، الانقسام الفلسطينى الذى استمر لقرابة 11 عاما.

واتفقت الحركتان على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطنى برام الله من ممارسة مهامها والقيام بمسئولياتها الكاملة فى إدارة شئون غزة كما فى الضفة الغربية مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.

وخلفت سنوات الانقسام، أوضاعا معيشية "كارثية" لسكان قطاع غزة، كما يقول خبراء ومؤسسات دولية، حيث ارتفعت نسبة البطالة فى قطاع غزة إلى 44% حسب الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطيني.

كما تسبب الانقسام فى توقف العديد من المصانع والخدمات الإنشائية بغزة، لعدم سماح إسرائيل، بدخول العديد من المواد الخام للقطاع، جراء الحصار الذى تفرضه على غزة، عقب سيطرة "حماس" على القطاع، كنتيجة لأحداث الانقسام الفلسطينى عام 2007.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إغلاق شواطئ قطاع غزة لضخ مياه الصرف الصحى بسبب عدم توفر الوقود

إصابة عدد من الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال فى الضفة الغربية وقطاع غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل صيادين فلسطينيين شمال غزة

"فتح" ردا على السفير القطرى: الرئيس عباس ليس بحاجة لمن يذكره بمسئولياته

فلسطين

غزه

اخبار العرب

الضفه الغربيه

قطاع غزه



لا تفوتك
التعليم: اليوم آخر موعد لتلقى مقترحات أولياء الأمور على مسودة جدول الثانوية

التعليم: اليوم آخر موعد لتلقى مقترحات أولياء الأمور على مسودة جدول الثانوية

5 أنواع من حرائق الشقق السكنية والمنشآت.. تعرف على كيفية التعامل معها

5 أنواع من حرائق الشقق السكنية والمنشآت.. تعرف على كيفية التعامل معها

الرياضة المصرية فى يوم.. مباراتان بختام الأسبوع الـ26بالدورى.. المقاولون يواجه المصر والمقاصة أمام دجلة.. محكمة الاستئناف تنظر الطعن على حل اتحاد السلة.. وفد الجبلاية يطير إلى روسيا لحضور ورشة عمل حول المونديال

الرياضة المصرية فى يوم.. مباراتان بختام الأسبوع الـ26بالدورى.. المقاولون يواجه المصر والمقاصة أمام دجلة.. محكمة الاستئناف تنظر الطعن على حل اتحاد السلة.. وفد الجبلاية يطير إلى روسيا لحضور ورشة عمل حول المونديال

"الزراعة" تعلن بدء 3 وحدات فى التوسع بإنتاج المخصبات الحيوية للحد من استهلاك الأسمدة.. تواجه مافيا الاتجار بحملات رقابية للتأكد من تطبيق المواصفات.. تحظر بيع المسجل بالجمعيات.. وتؤكد: المنتج يحقق 13 فائدة

"الزراعة" تعلن بدء 3 وحدات فى التوسع بإنتاج المخصبات الحيوية للحد من استهلاك الأسمدة.. تواجه مافيا الاتجار بحملات رقابية للتأكد من تطبيق المواصفات.. تحظر بيع المسجل بالجمعيات.. وتؤكد: المنتج يحقق 13 فائدة

إكسسوارات من الياقوت هتكمل شياكة سهرات الشتاء اعرفيها

إكسسوارات من الياقوت هتكمل شياكة سهرات الشتاء اعرفيها

أهلى 2005 يعود للقاهرة الليلة بعد المشاركة فى كأس دبى للناشئين

أهلى 2005 يعود للقاهرة الليلة بعد المشاركة فى كأس دبى للناشئين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة