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وصول و سفر 2508 راكب بموانئ البحر الأحمر وتداول 848 شاحنة

الأحد، 25 فبراير 2018 10:23 ص
وصول و سفر 2508 راكب بموانئ البحر الأحمر وتداول 848 شاحنة ميناء البحر الأحمر - أرشيفية




البحر الأحمر - فايزة مرسال
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صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة ثلاث سفن، وهى الرياض، الحرية1، بوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 329 راكب، و177 شاحنة بضائع و15 سيارة .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى مسرة بوسيدون اكسبريس، النوى اكسبريس وعلى متنهم 489 راكب و176 شاحنة بضائع و 14 شاحنة عفش ركاب، و 13 سيارة .

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 872 راكب، وتداول 114 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 152 راكب، و12 براد، و3 تريلا، و 2 باص جيت، كما تغادر السفينتين برنسيسة وبريدج، وعلى متنهم 219 راكب، و32 براد و 8 تريلا و 1 سيارة .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين إيلة وبريدج، وعلى متنهم 240 راكب، و18 براد، و3 تريلا، و8 سيارة، وغادرت السفينتين إيلة وسينا، وعلى متنهم 261 راكب و 23 براد و 15 تريلا و 8 سيارة .

 

 


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