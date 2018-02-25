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وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يعتزم إلغاء الفيزا للإسرائيليين لدى دخولهم أمريكا

الأحد، 25 فبراير 2018 07:50 م
وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يعتزم إلغاء الفيزا للإسرائيليين لدى دخولهم أمريكا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب





وكالات الأنباء
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كشفت مواقع إسرائيلية عن نية الرئيس الامريكى  ترامب الإعلان عن إلغاء متطلبات التأشيرة " الفيزا" إلى الولايات المتحدة للإسرائيليين.

وأضافت المواقع أنه وبعد الإعلان عن نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس وتحديد شهر مايو المقبل لافتتاحها من المتوقع أن يعلن الرئيس ترامب مفاجأة أخرى تتمثل فى  إلغاء متطلبات التأشيرة للإسرائيليين الذين يزورون الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الأمريكية أن الفرق الأمريكية والإسرائيلية تعمل بشكل محموم للتوصل إلى تفاهمات واتفاقيات بشأن التأشيرة وإلغاء الحصول على تأشيرة للسائحين الإسرائيليين بالتوازى  مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وهناك بالفعل تفاهم عام بين إسرائيل والولايات المتحدة، ويتحدث عن التوازن بين حماية خصوصية الإسرائيليين والمطالب الأمريكية التى  تخضع للترتيبات الأمنية عند دخول الولايات المتحدة.

 


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