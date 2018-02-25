وزير مخابرات إيران الأسبق يكشف عن تورط مدعى عام فى مقتل صحفية داخل السجن







كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشف وزير جهاز الاستخبارات الإيرانى الأسبق على يونسى عن تورط مدعى عام طهران سعيد مرتضوى فى قتل مصورة صحفية إيرانية كندية تدعى زهرا كاظمى عام 2003 بعد إلقاء القبض عليها أثناء تصوير احتجاجات أمام سجن إيفين شمال العاصمة طهران.

وفى مقابلة مع صحيفة "إيران" الحكومية، قال المسئول الإيرانى الذى يشغل منصب المساعد الخاص لروحانى لشئون الأقليات، أن المدعى العام أصر على اتهامها بالتجسس رغم عدم ثبوت التهمة عليها وفقًا لتحقيقات المخابرات الإيرانية التى كان يترأسها آنذاك.

وحمل المسئول الإيرانى، مرتضوى مسئولية مقتل الصحفية الإيرانية، وكشف عن تعرضها للضرب على رأسها خلال تسليم متعلقاتها داخل السجن، ما أدى إلى نزيف قائلًا: "كان من الممكن إنقاذها لو كانت وصلت إلى المستشفى فى الوقت المناسب".

وفى سياق متصل، علق مسئول الاستخبارات السابق، على قضية اتهام نشطاء البيئة بالتجسس ومقتل أحدهم كاووس سيد أمامى داخل السجن وادعاء السلطات انتحاره ، قائلًا: تلك الاتهامات لا تقنع الرأى العام داخل إيران.

وتوفيت زهرة كاظمى المصورة الصحفية الكندية ذات الأصول الإيرانية فى سجن إيفين عام 2003 خلال حملة على وسائل الإعلام الإصلاحية، وقالت الحكومة الكندية أن كاظمى عذبت حتى الموت واتهمت مرتضوى بالتورط المباشر فى القضية.