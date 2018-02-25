video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 فبراير 2018 01:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير مخابرات إيران الأسبق يكشف عن تورط مدعى عام فى مقتل صحفية داخل السجن

الأحد، 25 فبراير 2018 09:50 م
وزير مخابرات إيران الأسبق يكشف عن تورط مدعى عام فى مقتل صحفية داخل السجن وزير جهاز الاستخبارات الإيرانى الأسبق على يونسى





كتبت: إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

كشف وزير جهاز الاستخبارات الإيرانى الأسبق على يونسى عن تورط مدعى عام طهران سعيد مرتضوى فى قتل مصورة صحفية إيرانية كندية تدعى زهرا كاظمى عام 2003 بعد إلقاء القبض عليها أثناء تصوير احتجاجات أمام سجن إيفين شمال العاصمة طهران. 
 
وفى مقابلة مع صحيفة "إيران" الحكومية، قال المسئول الإيرانى الذى يشغل منصب المساعد الخاص لروحانى لشئون الأقليات، أن المدعى العام أصر على اتهامها بالتجسس رغم عدم ثبوت التهمة عليها وفقًا لتحقيقات المخابرات الإيرانية التى كان يترأسها آنذاك. 
 
وحمل المسئول الإيرانى، مرتضوى مسئولية مقتل الصحفية الإيرانية، وكشف عن تعرضها للضرب على رأسها خلال تسليم متعلقاتها داخل السجن، ما أدى إلى  نزيف قائلًا: "كان من الممكن إنقاذها لو كانت وصلت إلى المستشفى فى الوقت المناسب".   
 
وفى سياق متصل، علق مسئول الاستخبارات السابق، على قضية اتهام نشطاء البيئة بالتجسس ومقتل أحدهم كاووس سيد أمامى داخل السجن وادعاء السلطات انتحاره ، قائلًا: تلك الاتهامات لا تقنع الرأى العام داخل إيران.

وتوفيت زهرة كاظمى المصورة الصحفية الكندية ذات الأصول الإيرانية فى سجن إيفين عام 2003 خلال حملة على وسائل الإعلام الإصلاحية، وقالت الحكومة الكندية أن كاظمى عذبت حتى الموت واتهمت مرتضوى بالتورط المباشر فى القضية.

وشغل مرتضوى منصب المدعى العام لطهران بين 2003 و2009 كما كان رئيس المحكمة الثورية فى العاصمة لبضع سنوات. وارتبط اسمه فى مقتل 3 متظاهرين من المعارضة قضوا بعد تعرضهم للتعذيب فى سجن كهريزك جنوب طهران، إثر توقيفهم خلال الحركة الاحتجاجية التى تلت إعادة انتخاب أحمدى نجاد المثيرة للجدل عام 2009.

وفى عام 2010 وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان مرتضوى بأنه "سفاح انتهاكات حقوق الإنسان. وفى نوفمبر العام الماضى أيدت محكمة إيرانية مرتضوى، لإدانته فى قتل وتعذيب معارضيين للنظام خلال احتجاجات 2009.

 


إضافة تعليق

إيران

اخبار ايران

اخبار ايران اليوم

زهرا كاظمى على يونسى

سجن ايفين

اخبار العالم



لا تفوتك
الرئيس السيسى يفتتح قيادة قوات ​شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويتابع جهود سيناء 2018( فيديو وصور)

الرئيس السيسى يفتتح قيادة قوات ​شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويتابع جهود سيناء 2018( فيديو وصور)

النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال القيادى الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح

النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال القيادى الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح

الحكومة تعلن بدء حصر العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.. وتدعوهم لتسجيل أنفسهم لإعداد قاعدة بيانات للتأمين عليهم اجتماعيا وصحيا.. تؤكد: استحقاق دستوى.. و"قوى عاملة البرلمان" تؤيد وثيقة التأمين على الحياة

الحكومة تعلن بدء حصر العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.. وتدعوهم لتسجيل أنفسهم لإعداد قاعدة بيانات للتأمين عليهم اجتماعيا وصحيا.. تؤكد: استحقاق دستوى.. و"قوى عاملة البرلمان" تؤيد وثيقة التأمين على الحياة

محمد أنور السادات يرعب إسرائيل بعد 45 عاما على حرب أكتوبر.. وثائق سرية: الجيش الإسرائيلى أعلن حالة الطوارئ عقب زيارة بطل الحرب والسلام للقدس.. رئيس أركان سابق: اعتقدناها مراوغة وإعلان حرب جديدة.. صور

محمد أنور السادات يرعب إسرائيل بعد 45 عاما على حرب أكتوبر.. وثائق سرية: الجيش الإسرائيلى أعلن حالة الطوارئ عقب زيارة بطل الحرب والسلام للقدس.. رئيس أركان سابق: اعتقدناها مراوغة وإعلان حرب جديدة.. صور

الأهلي: قدمنا عرضًا ماليًا هو الأعلى لتجديد عقود السعيد وأحمد فتحى

الأهلي: قدمنا عرضًا ماليًا هو الأعلى لتجديد عقود السعيد وأحمد فتحى

الصحافة الإنجليزية: محمد صلاح يواصل نشر سحره مع ليفربول

الصحافة الإنجليزية: محمد صلاح يواصل نشر سحره مع ليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة