وزير مخابرات إيران الأسبق يكشف عن تورط مدعى عام فى مقتل صحفية داخل السجن

وزير مخابرات إيران الأسبق يكشف عن تورط مدعى عام فى مقتل صحفية داخل السجنالأحد، 25 فبراير 2018 09:50 م
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
وتوفيت زهرة كاظمى المصورة الصحفية الكندية ذات الأصول الإيرانية فى سجن إيفين عام 2003 خلال حملة على وسائل الإعلام الإصلاحية، وقالت الحكومة الكندية أن كاظمى عذبت حتى الموت واتهمت مرتضوى بالتورط المباشر فى القضية.
وشغل مرتضوى منصب المدعى العام لطهران بين 2003 و2009 كما كان رئيس المحكمة الثورية فى العاصمة لبضع سنوات. وارتبط اسمه فى مقتل 3 متظاهرين من المعارضة قضوا بعد تعرضهم للتعذيب فى سجن كهريزك جنوب طهران، إثر توقيفهم خلال الحركة الاحتجاجية التى تلت إعادة انتخاب أحمدى نجاد المثيرة للجدل عام 2009.
وفى عام 2010 وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان مرتضوى بأنه "سفاح انتهاكات حقوق الإنسان. وفى نوفمبر العام الماضى أيدت محكمة إيرانية مرتضوى، لإدانته فى قتل وتعذيب معارضيين للنظام خلال احتجاجات 2009.
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