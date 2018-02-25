وزير التعليم العالى يؤكد أهمية التعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية







وائل ربيعى

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ظهر اليوم الأحد وفدا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، برئاسة الدكتور محمد بن عبد الله السلطان، نائب الأمين العام للشئون التنفيذية بالهيئة، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل دعم التعاون بين الجانبين، بمقر الوزارة.

فى بداية اللقاء أكد الوزير حرص مصر على دعم علاقات التعاون العلمي والتعليمي بين مصر والسعودية، مشيدا بالعلاقات الأخوية بين البلدين، وخاصة في المجالات التعليمية والثقافية والبحثية، التي تتسم بالعمق والتعاون البناء، مشيرا إلى دعم مصر لهذه العلاقات واستمرارها والوصول بها إلى مستوى أكثر تميزا.

وأشار عبد الغفار إلى زيارته للهيئة السعودية للتخصصات الصحية أثناء زيارته للسعودية فى أغسطس الماضى؛ بهدف التعرف على برامج التعليم الطبى التى تشرف عليها الهيئة، والمجالس العلمية الصحية واللجان الفرعية التابعة لها، وكذا مناقشة سبل التعاون بين الهيئة والمستشفيات الجامعية المصرية، مشيدًا بدور الهيئة في الارتقاء بالقطاع الصحي.

وأكد الوزير أهمية التعاون بين الوزارة والهيئة السعودية في مجالات التصنيف والتدريب والاختبارات.

جدير بالذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات ا​لصحية أنشئت كهيئة علمية منذ 25 عاما ؛ بهدف تطوير الأداء المهني وتنمية وتشجيع المهارات في مجال التخصصات الصحية المختلفة وذلك من خلال قيامها بوضع البرامج التخصصية الصحية المهنية وإقرارها والإشراف عليها، ووضع برامج التعليم الطبي المستمر في التخصصات الصحية، والاعتراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب والتخصص فيها​ بعد تقويمها، والإشراف – من خلال اللجان والمجالس العلمية المتخصصة – على الاختبارات التخصصية وإقرار نتائجها، ووضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية بما في ذلك أسس أخلاقيات المهنة.

شهد اللقاء من الجانب السعودى د. زياد بن محمد نقشبندى الرئيس التنفيذى للشئون الأكاديمية بالهيئة، ود. عبد الرحمن بن عبد الكريم هوساوى الرئيس التنفيذى للجودة والاعتماد والتطوير، وأ محمد بن إبراهيم الغامدى مدير مكتب أمين عام الهيئة، ومن الجانب المصرى د. حسام الملاحى مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات، ود. أشرف العزازى المستشار الثقافى المصرى بالسعودية.