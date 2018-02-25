وزيرة التخطيط: متغيرات سعر الصرف قبل الإصلاح الاقتصادى كانت تقلق المستثمرين







كتب محمد شرقاوى

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن إطلاق الرئيس لاستراتيجية 2030، يؤكد الدعم السياسى لخطة الإصلاح الاقتصادى، مؤكدة أن الرؤية تم بنائها بالمشاركة والحكومة منسقة الأفكار وضعها الشباب، كما ستكون لدينا خطط رباعية لتكون المستهدفات واقعية.

وأضافت وزيرة التخطيط خلال حوارها مع فضائية أكسترا نيوز، أن الاستراتيجيات طويلة المدى عبارة عن وثيقة حية قابله للتعديل، مضيفة أن أهداف الرؤية لن تتغير مع رحيل الحكومات أو الوزراء، كما أن متغيرات سعر الصرف قبل الإصلاح الاقتصادى كانت تقلق المستثمرين، وكنا ننفق دعما على الطاقة أكثر من التوجه للاستثمار.

وتابعت وزيرة التخطيط: "من المهم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لأخذ طريقتهم فى الإصلاح، وزيادة معدل النمو فى الصادرات جاء من 4 قطاعات رئيسية، والمهم فى زيادة معدل النمول أن يكون متعلقا بارتفاع الإنتاج، وانخفاض التضخم يعنى زيادة حقيقة فى الإنتاج، ووزارة الصناعة تركز على 4 صناعات لها ميزة تنافسية، والشباب يخاف من القطاع الخالص لانعدام ثقافة العمل الحر".