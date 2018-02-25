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ورشة عمل للمسابقة الوطنية للعلوم والرياضيات بجنوب سيناء

الأحد، 25 فبراير 2018 10:58 ص
ورشة عمل للمسابقة الوطنية للعلوم والرياضيات بجنوب سيناء محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء




جنوب سيناء – فايزة مرسال
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نظمت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء برئاسة محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع المركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا بجنوب سيناء برئاسة زينب أحمد كمال مديرة المركز، ورشة عمل لتدريب الطلاب المرشحين للمسابقة الوطنية فى العلوم والرياضيات، والمقامة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة فى الكلية الفنية العسكرية.

 

وأكد مصطفى الزغبى وكيل مديرية التربية والتعليم، أن الغرض من الورشة هو تدريب الطلاب المرشحين للمسابقة على طريقة الاسئلة والإجابات وباستخدام نماذج استرشاديه من وزارة التربية والتعليم وأشار إلى أن الورشة شارك فيها 60 طالبا وطالبة.

 

وأكد على بدير موجه عام العلوم أنه ستجرى الاختيارات أيام 27/2، 28/2، 1/3/2018.

 

فى نفس السياق وفى إطار النشاط المكثف لمديرية التربية والتعليم بالاشتراك مع المركز الاستكشافى للعلوم ،والتكنولوجيا بجنوب سيناء ،نظمت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء بالتعاون مع المركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا بجنوب سيناء مسابقة أوائل الطلبة بين المدارس الثانوية بالمحافظة شارك فيها مدرسة الزهور الثانوية بنات بالطور ،ومدرسة السادات الثانوية براس سدر ومدرسة أبو زنيمة الثانوية بأبو زنيمة ومدرسة على بن أبى طالب الثانوية بدهب ،وذلك بحضور محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم ومصطفى الزغبى وكيل المديرية وعلى حسن مدير إدارة الطور التعليمية ومحمود السعيد مدير التعليم الثانوى وموجهو عموم المواد الادبية والعلمية

 

وأكدت نشوى عبدالحميد وماجدة السعيد من إدارة التعليم الثانوى مشاركة كل مدرسة بعدد 6 متسابقين وأن الامتحان كان فى 12 مادة علمية وأدبية واعلن محمود السعيد فوز مدرسة أبو زنيمة الثانوية بالمركز الاول وصعودها إلى التصفيات على مستوى الجمهورية

 

 

 

 

 

 


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