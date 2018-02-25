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واشنطن بوست: هجمات إلكترونية روسية خلال الأولمبياد الشتوى

الأحد، 25 فبراير 2018 08:06 م
واشنطن بوست: هجمات إلكترونية روسية خلال الأولمبياد الشتوى هجمات إليكترونية





واشنطن (أ ف ب)
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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأحد، نقلا عن مصادر استخباراتية أميركية أن جواسيس عسكريين من روسيا اخترقوا مئات الحواسيب التى استخدمها منظمو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى  كوريا الجنوبية، وحاولوا إظهار الأمر وكأنه من فعل كوريا الشمالية.

وكانت كوريا الجنوبية اشارت إلى أنها تحقق فى  سبب توقف عدد من المواقع الالكترونية ونظم البث المرتبطة بالأولمبياد مع انطلاق حفل الافتتاح فى  9 فبراير.

وذكرت الصحيفة أن مديرية المخابرات الرئيسية الروسية تمكنت من السيطرة مطلع فبراير على 300 حاسوب مرتبط بتنظيم الأولمبياد.

ونتيجة ذلك، لم يتمكن العديد من الحضور من طباعة تذاكرهم من أجل الحفل، ما خلف عددا من المقاعد الفارغة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الروس اخترقوا عددا من أجهزة توجيه الحواسب الكورية الجنوبية حيث زرعوا نوعا من البرمجيات الخبيثة التى  سمحت لهم بجمع المعلومات وتعطيل الشبكة.

 


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