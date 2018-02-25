هيئة المعارض تمد حجز أجنحة معرض القاهرة الدولى حتى 1 مارس

هيئة المعارض تمد حجز أجنحة معرض القاهرة الدولى حتى 1 مارسالأحد، 25 فبراير 2018 12:06 ص
سامى يونس رئيس هيئة المعارض
كتب – إسلام سعيد
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قررت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات مد حجز الأجنحة للعارضين المشاركين بمعرض القاهرة الدولى حتى 1 مارس 2018 على أن يتم سداد 50% من القيمه الإيجارية مصحوبا بالطلب والمستندات المطلوبة من الهيئة على أن يتم سداد باقى القيمة بالإضافة إلى 25% كتأمين فبل 1 مارس 2018.
يشار إلى أن هيئة المعارض والمؤتمرات تطبق لائحة جديدة للأسعار بدءًا من يناير 2018 بزيادة عن الأعوام الماضية والزيادة ستشمل سعر تأجير الأرض والخدمات، وكذلك رفعت جدية الحجز من 5 إلى 20 %.
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