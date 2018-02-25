نيجيريا تنشر قوات جوية إضافية للبحث عن فتيات مفقودات

نيجيريا تنشر قوات جوية إضافية للبحث عن فتيات مفقوداتالأحد، 25 فبراير 2018 08:53 م
جماعة بوكو حرام
لاجوس (رويترز)
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قالت القوات الجوية فى نيجيريا اليوم الأحد، إنها نشرت تعزيزات جوية فى شمال شرق البلاد للبحث عن الفتيات اللائى اختفين بعد هجوم على مدرستهن شنه أشخاص يشتبه بأنهم أعضاء من جماعة بوكو حرام المسلحة.
وقالت الحكومة إن 110 فتيات من بين 906 مصيرهن غير معلوم بعد الهجوم الذى وقع الاثنين على المدرسة فى بلدة دابتشى بولاية يوبي. كان الرئيس محمد بخارى قال إن عملية البحث ستشارك فيها قوات وطائرات استطلاع.
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