نقابة المعلمين: إجراء أول انتخابات للأعضاء بعد رفع الحراسة فبراير المقبل





كتبت آية دعبس

قال خلف الزناتى، القائم بأعمال نقيب المعلمين، إنه بعد رفض الطعن على قرارات الجمعية العمومية الطارئة لرفع الحراسة القضائية على النقابة، فمن المقرر أن يتم الدعوة لإجراء أول انتخابات للنقابة بعد إنهاء الحراسة، طبقًا لنص القانون رقم 79 لسنة 1969، والذى ينص على إجراء الانتخابات فى فبراير المقبل للجان النقابية، وفى مارس للنقابات الفرعية.

وأوضح الزناتى، لـ"اليوم السابع، أن الـ6 أشهر الأولى من العام يتم الدعوة إلى إجراء انتخابات النقابة العامة، مشيرًا إلى أنه نتيجة لضرورة الإخطار قبل موعد التصويت بانتخابات اللجان بشهر، فلن يتم عملها هذا العام، قائلاً: لكن النقابة ستبدأ فى إخطار اللجان النقابية يناير المقبل لعمل أول انتخابات.

وأضاف: "عمومية رفع الحراسة عن النقابة والتى تمت فى 9 سبتمبر الماضى، حضر 1570 عضوًا، من 1643 عضوًا بالعمومية، ومستشارين هيئة الدولة أقروا رفع الحراسة عن النقابة، ما دفع محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إلى عدم قبول الطعن المقدم ببطلان العمومية.