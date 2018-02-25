نائب الرئيس العراقى يحذر من المخططات الرامية إلى مقاطعة الانتخابات النيابية





بغداد أ ش أ

حذر نائب رئيس العراق، نورى المالكى، من المخططات الرامية إلى مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، مشيرا إلى أنها مخططات "تسعى لها بعض الجهات المدعومة من الخارج".

وقال المالكى - حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز"، مساء السبت- إن "تلك الجهات تحاول تضليل الرأى العام وإثناء الناخبين عن المشاركة فى اختيار حكومة قادرة على تلبية طموحاتهم".

وجدد المالكى الدعوة إلى المشاركة فى الانتخابات وتصحيح مسار العملية السياسية وتشكيل نظام يقوم على مبدأ الأغلبية السياسية وإيقاف التدخلات الخارجية.

كما شدد على ضرورة محاربة الفساد والإرهاب والمحاصصة لأنها تمثل معوقات للمواطنين، مؤكدا أن ذلك سيتم عبر تشكيل حكومة ذات أغلبية سياسية قادرة على تنفيذ برنامجها السياسى والخدمي.

يُشار إلى أن نائب الرئيس العراقى رئيس ائتلاف دولة القانون نورى المالكى قد اعتبر العام الماضى أن المخرج الوحيد للتحديات التى تعصف بالبلاد تشكيل حكومة الأغلبية السياسية.