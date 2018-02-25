ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة





دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية،3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة ،بينما غادر 3 سفن حاويات ،و5 سفن بضائع عامة،وبذلك وصل أجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة،بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأعلنت هيئة الميناء فى بيان لها مغادرة القطار رقم 2435 و القطار رقم 2481 بحمولة إجمالية 2531 طن قمح ،بينما غادر 83 سيارة نقل محملة بـ 3654 طن قمح ،و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب ،والغلال للقطاع العام بالميناء 108540 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 13993 طنا .

كما شملت حركة الصادر من الميناء 7050 طن يوريا،و3200 طن فوسفات، و 5140 طن ملح و5400 طن رمل.

وتواصل الكراكة مكه اعمال صيانة الممر الملاحي للميناء،حيث قامت حتى اليوم بتكريك كمية 437226 متر مكعب ،وذلك حفاظا على سلامة و امان السفن بعد النوات الاخيرة التى تعرض لها الميناء.