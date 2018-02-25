موانئ البحر الأحمر: تداول 605 آلاف طن بضائع عامة خلال يناير الماضى





جنوب سيناء - فايزة مرسال

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن موانئ الهيئة شهدت خلال يناير الماضى تداول 604 آلاف طن بضائع عامة بكمية وارد 342 ألف طن وصادر 263 ألف طن.

وبحسب المتحدث، شهد ميناء السويس تداول 35 ألف طن بضائع عبر استقبال 4 آلاف طن ومغادرة 31 ألف طن، بينما شهد ميناء سفاجا تداول 352 ألف طن بضائع من خلال استقبال 177 ألف طن ومغادرة 175 ألف طن.

وفى السياق نفسه، شهد ميناء نويبع تداول 38 ألف طن بضائع عبر استقبال 10 آلاف طن ومغادرة 28 ألف طن، بنسبة زيادة 191% فى الصادر عن الوارد، فيما شهد ميناء الزيتيات وصول 151 ألف طن بوتاجاز، وشهد ميناء القصير شحن 29 ألف طن فوسفات.