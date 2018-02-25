مواطن يحرر محضر بانتحال شخص لصفة طبيب بالمستشفى

اللواء أحمد عتمان مدير امن المنوفية
المنوفية - محمود شاكرر
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حرر مواطن محضرا ضد شخص انتحل صفة طبيب بمستشفى شبين الكوم الجامعى بمحافظة المنوفية، بقصد السرقة.
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، بتقدم " م ع " ببلاغ إلى قسم شبين الكوم يفيد بأنه انتقل إلى مستشفى الجامعة فى شبين الكوم،لإسعاف نجلته المصابة بالتسمم .
وتوجه الضحية لقسم شرطة شبين الكوم وحرر المحضر رقم 3230 جنح شبين الكوم لسنة 2018م.
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