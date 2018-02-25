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منظمة الشفافية الدولية: إيران ضمن أعلى دول العالم فى معدلات الفساد

الأحد، 25 فبراير 2018 11:19 ص
منظمة الشفافية الدولية: إيران ضمن أعلى دول العالم فى معدلات الفساد الرئيس الإيرانى حسن روحانى




كتبت إيمان حنا
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قال تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، إن إيران أعلى الدول فى معدلات الفساد بالعالم، حسبما أشارت صحيفة عكاظ.

 

وبحسب الأرقام الدولية تعتبر طهران فى مراحل متقدمة من الفساد الاقتصادى، وتشير بيانات اقتصادية دولية إلى أن إيران تعد من أعلى دول العالم فى معدلات الفساد، إذ يقع ترتيبها 131 عالميا فى مكافحة الفساد، من بين 176 دولة يرصدها مؤشر منظمة الشفافية العالمية.

 

وأضافت الصحيفة أن البيانات تؤكد أن إيران من أسوأ دول العالم فى مؤشر سهولة ممارسة الأعمال بحسب بيانات البنك الدولى لعام 2017، وتعادل ديون إيران 35% من الناتج المحلى للبلاد بنهاية 2017 وتبلغ بحسب البنك المركزى الإيرانى 8.8 مليار دولار.


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