مليون و 200 ألف جنيه لأعمال رصف طريق الهويس بدمياط







دمياط معتز الشربينى

تفقد اليوم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أعمال رصف طريق الهويس بطول 1كم و100متر بتكلفة إجمالية مليون و200 الف جنيه ومدة التنفيذ المحددة للأعمال 3 شهور .

و صرح المحافظ أثناء تفقده بأنه سيتم الغاء الجزيرة الوسطى وازالة جميع المعوقات على جانبى الطريق بالإضافة إلى عمل بلدورتين لتوسعة الطريق كما وجه لمدير مديرية الطرق والنقل ورئيسى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وكفر البطيخ بسرعة الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال فى المدة المحددة .