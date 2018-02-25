مقتل وإصابة 10 مسلحين من طالبان شمال أفغانستان





كابول(أ ش أ)

قُتل ما لا يقل عن تسعة مسلحين من حركة طالبان خلال عمليات لقوات الدفاع والأمن الوطنى الأفغانى بدأت الليلة الماضية فى إقليم بغلان شمال أفغانستان.

وجاء فى بيان فيلق شاهين (209)،التابع للجيش الأفغانى- وفق ما نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - أن أحد مسلحى طالبان أصيب أيضا خلال العمليات الأمنية.

وأضاف البيان أن العمليات العسكرية أسفرت عن تدمير أحد مراكز التفتيش التابعة للمسلحين التى كانوا يستخدمونها فى جمع الأموال من السيارات التى تحمل الفحم.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، بما فى ذلك طالبان،على هذا التقرير حتى الآن.

وبدأ الوضع الأمنى فى التدهور خلال السنوات الأخيرة حيث تحاول الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة توسيع أنشطتها المسلحة فى بعض الأقاليم الشمالية والشمالية الشرقية الرئيسية.