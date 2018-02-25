video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 فبراير 2018 12:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل وإصابة 10 مسلحين من طالبان شمال أفغانستان

الأحد، 25 فبراير 2018 09:48 ص
مقتل وإصابة 10 مسلحين من طالبان شمال أفغانستان حركة طالبان ـ صورة أرشيفية




كابول(أ ش أ)
إضافة تعليق

قُتل ما لا يقل عن تسعة مسلحين من حركة طالبان خلال عمليات لقوات الدفاع والأمن الوطنى الأفغانى بدأت الليلة الماضية فى إقليم بغلان شمال أفغانستان.

وجاء فى بيان فيلق شاهين (209)،التابع للجيش الأفغانى- وفق ما نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - أن أحد مسلحى طالبان أصيب أيضا خلال العمليات الأمنية.

وأضاف البيان أن العمليات العسكرية أسفرت عن تدمير أحد مراكز التفتيش التابعة للمسلحين التى كانوا يستخدمونها فى جمع الأموال من السيارات التى تحمل الفحم.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، بما فى ذلك طالبان،على هذا التقرير حتى الآن.

وبدأ الوضع الأمنى فى التدهور خلال السنوات الأخيرة حيث تحاول الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة توسيع أنشطتها المسلحة فى بعض الأقاليم الشمالية والشمالية الشرقية الرئيسية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حركة طالبان تعلن استعدادها للحوار من أجل إنهاء النزاع فى أفغانستان

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مسئولين بشبكة حقانى وحركة طالبان بأفغانستان

مقتل 63 عضوا من حركة طالبان الأفغانية بغارات شنتها القوات الأمريكية

حركة طالبان تعلن مسؤوليتها عن هجوم فندق انتركونتينتال فى كابول

حركه طالبان

الجيش الافغانى

افغانستان

الحكومه الافغانيه

اخبار العالم



لا تفوتك
التعليم: اليوم آخر موعد لتلقى مقترحات أولياء الأمور على مسودة جدول الثانوية

التعليم: اليوم آخر موعد لتلقى مقترحات أولياء الأمور على مسودة جدول الثانوية

5 أنواع من حرائق الشقق السكنية والمنشآت.. تعرف على كيفية التعامل معها

5 أنواع من حرائق الشقق السكنية والمنشآت.. تعرف على كيفية التعامل معها

الرياضة المصرية فى يوم.. مباراتان بختام الأسبوع الـ26بالدورى.. المقاولون يواجه المصر والمقاصة أمام دجلة.. محكمة الاستئناف تنظر الطعن على حل اتحاد السلة.. وفد الجبلاية يطير إلى روسيا لحضور ورشة عمل حول المونديال

الرياضة المصرية فى يوم.. مباراتان بختام الأسبوع الـ26بالدورى.. المقاولون يواجه المصر والمقاصة أمام دجلة.. محكمة الاستئناف تنظر الطعن على حل اتحاد السلة.. وفد الجبلاية يطير إلى روسيا لحضور ورشة عمل حول المونديال

"الزراعة" تعلن بدء 3 وحدات فى التوسع بإنتاج المخصبات الحيوية للحد من استهلاك الأسمدة.. تواجه مافيا الاتجار بحملات رقابية للتأكد من تطبيق المواصفات.. تحظر بيع المسجل بالجمعيات.. وتؤكد: المنتج يحقق 13 فائدة

"الزراعة" تعلن بدء 3 وحدات فى التوسع بإنتاج المخصبات الحيوية للحد من استهلاك الأسمدة.. تواجه مافيا الاتجار بحملات رقابية للتأكد من تطبيق المواصفات.. تحظر بيع المسجل بالجمعيات.. وتؤكد: المنتج يحقق 13 فائدة

إكسسوارات من الياقوت هتكمل شياكة سهرات الشتاء اعرفيها

إكسسوارات من الياقوت هتكمل شياكة سهرات الشتاء اعرفيها

أهلى 2005 يعود للقاهرة الليلة بعد المشاركة فى كأس دبى للناشئين

أهلى 2005 يعود للقاهرة الليلة بعد المشاركة فى كأس دبى للناشئين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة