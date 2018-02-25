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مقتل أكثر من 40 عنصرا من الحوثيين فى غارات للتحالف العربى بمحافظة تعز

الأحد، 25 فبراير 2018 05:34 م
مقتل أكثر من 40 عنصرا من الحوثيين فى غارات للتحالف العربى بمحافظة تعز اليمن





أ ش أ
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أعلن مصدر ميدانى يمنى مقتل أكثر من 40 عنصرا من الميليشيات الحوثية جراء سلسلة غارات نفذتها طائرات التحالف العربى دعم الشرعية بمحافظة تعز.

وقال المصدر ـ فى تصريحات نقلتها قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد ـ إن الغارات استهدفت مواقع وتعزيزات عسكرية على الخط الرابط بين نقيل الصلو ومنطقة دمنة خدير بمحافظة تعز.


وأشار إلى أن الغارات أسفرت كذلك عن تدمير 7 عربات مسلحة ومدفع نصبته الميليشيات فى منطقة خدير.

يأتى هذا فى وقت إحدمت فيه المعارك بين قوات من اللواء 35 مدرع والميليشيات فى عدد من المواقع المطلة على الطريق المؤدية إلى دمنة خدير.


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