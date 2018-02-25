video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 فبراير 2018 01:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 4 أشخاص بسبب الأعاصير والفيضانات جنوبى الولايات المتحدة

الأحد، 25 فبراير 2018 10:06 م
مصرع 4 أشخاص بسبب الأعاصير والفيضانات جنوبى الولايات المتحدة فيضانات





واشنطن (أ ش أ)
إضافة تعليق

ارتفعت حصيلة ضحايا الأعاصير والفيضانات التى ضربت اليوم مناطق جنوبية فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى أربعة أشخاص على الأقل.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أنه تم تسجيل وقوع 3 ضحايا حتى الآن فى ولاية كنتاكي، فيما سجلت الضحية الرابعة للأعاصير فى ولاية أركنساس.

وأوضحت الشبكة أن هناك شخصا لقى مصرعه فى مقاطعة لوجان بولاية كنتاكى، جراء انهيار منزل بسبب الأعاصير القوية، كما لقى شخص أخر مصرعه فى مقاطعة سمبسون بعدما جرف أحد الفيضانات سيارته، فيما تم العثور على جثة رجل غارق داخل سيارته فى مقاطعة هندرسون، مشيرة إلى أن الضحية الرابعة وقعت فى ولاية أركنساس، حيث توفى شخص بعد إطاحة الرياح القوية سيارته المقطورة.

تجدر الإشارة إلى أن الرياح سجلت سرعة 70 ميلا فى الساعة فى مناطق من ولاية أركنساس، كما سجل وقوع دمار واسع النطاق فى عدة مناطق من ولاية ميسورى.  

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إعصار "جيتا" يتسبب فى انهيارات طينية وانقطاع الكهرباء بنيوزيلندا

الجيش النيوزيلندى ينشر قواته قبيل وصول إعصار "جيتا"

اعصار

اخبار الاعصار

الولايات المتحده

اخبار الولايات المتحده

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
الرئيس السيسى يفتتح قيادة قوات ​شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويتابع جهود سيناء 2018( فيديو وصور)

الرئيس السيسى يفتتح قيادة قوات ​شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويتابع جهود سيناء 2018( فيديو وصور)

النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال القيادى الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح

النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال القيادى الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح

الحكومة تعلن بدء حصر العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.. وتدعوهم لتسجيل أنفسهم لإعداد قاعدة بيانات للتأمين عليهم اجتماعيا وصحيا.. تؤكد: استحقاق دستوى.. و"قوى عاملة البرلمان" تؤيد وثيقة التأمين على الحياة

الحكومة تعلن بدء حصر العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.. وتدعوهم لتسجيل أنفسهم لإعداد قاعدة بيانات للتأمين عليهم اجتماعيا وصحيا.. تؤكد: استحقاق دستوى.. و"قوى عاملة البرلمان" تؤيد وثيقة التأمين على الحياة

محمد أنور السادات يرعب إسرائيل بعد 45 عاما على حرب أكتوبر.. وثائق سرية: الجيش الإسرائيلى أعلن حالة الطوارئ عقب زيارة بطل الحرب والسلام للقدس.. رئيس أركان سابق: اعتقدناها مراوغة وإعلان حرب جديدة.. صور

محمد أنور السادات يرعب إسرائيل بعد 45 عاما على حرب أكتوبر.. وثائق سرية: الجيش الإسرائيلى أعلن حالة الطوارئ عقب زيارة بطل الحرب والسلام للقدس.. رئيس أركان سابق: اعتقدناها مراوغة وإعلان حرب جديدة.. صور

الأهلي: قدمنا عرضًا ماليًا هو الأعلى لتجديد عقود السعيد وأحمد فتحى

الأهلي: قدمنا عرضًا ماليًا هو الأعلى لتجديد عقود السعيد وأحمد فتحى

الصحافة الإنجليزية: محمد صلاح يواصل نشر سحره مع ليفربول

الصحافة الإنجليزية: محمد صلاح يواصل نشر سحره مع ليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة