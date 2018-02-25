مصرع 4 أشخاص بسبب الأعاصير والفيضانات جنوبى الولايات المتحدة







واشنطن (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا الأعاصير والفيضانات التى ضربت اليوم مناطق جنوبية فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى أربعة أشخاص على الأقل.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أنه تم تسجيل وقوع 3 ضحايا حتى الآن فى ولاية كنتاكي، فيما سجلت الضحية الرابعة للأعاصير فى ولاية أركنساس.

وأوضحت الشبكة أن هناك شخصا لقى مصرعه فى مقاطعة لوجان بولاية كنتاكى، جراء انهيار منزل بسبب الأعاصير القوية، كما لقى شخص أخر مصرعه فى مقاطعة سمبسون بعدما جرف أحد الفيضانات سيارته، فيما تم العثور على جثة رجل غارق داخل سيارته فى مقاطعة هندرسون، مشيرة إلى أن الضحية الرابعة وقعت فى ولاية أركنساس، حيث توفى شخص بعد إطاحة الرياح القوية سيارته المقطورة.

تجدر الإشارة إلى أن الرياح سجلت سرعة 70 ميلا فى الساعة فى مناطق من ولاية أركنساس، كما سجل وقوع دمار واسع النطاق فى عدة مناطق من ولاية ميسورى.