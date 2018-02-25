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الأحد، 25 فبراير 2018 08:53 م
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مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين بسوهاج

الأحد، 25 فبراير 2018 05:24 م
مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين بسوهاج ارشيفية





سوهاج محمود مقبول
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شهد الطريق الزراعى الشرقى بدائرة مركز دار السلام شرقى محافظة سوهاج، منذ قليل، وقوع حادث تصادم بين سيارتين، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ٦ آخرين، وتم نقل المتوفين لمستشفى دار السلام، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج.
 
وجار رفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة حركة السير، وتحرير محضرًا بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة.

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