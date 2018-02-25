مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين بسوهاج







سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الشرقى بدائرة مركز دار السلام شرقى محافظة سوهاج، منذ قليل، وقوع حادث تصادم بين سيارتين، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ٦ آخرين، وتم نقل المتوفين لمستشفى دار السلام، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج.

وجار رفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة حركة السير، وتحرير محضرًا بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة.