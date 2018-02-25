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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

الأحد، 25 فبراير 2018 11:36 ص
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية




رام الله (أ ش أ)
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جدد مستوطنون، اليوم الأحد، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة.

وقال شهود عيان إن المستوطنين نفذوا جولات مشبوهة فى باحات المسجد المبارك، واستمعوا فى منطقة باب الرحمة إلى شروحات حول أسطورة "الهيكل المزعوم"، فضلا عن محاولات متكررة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية صامتة فى المنطقة.

ويتعرض الأقصى يوميًا، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، فى محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا كما حدث فى المسجد الإبراهيمى بالخليل جنوب الضفة الغربية.


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اقتحام المسجد الاقصى

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