مستشار الجامعة العربية: هناك دول من مصلحتها أن تظل المنطقة العربية فى صراع

مستشار الجامعة العربية: هناك دول من مصلحتها أن تظل المنطقة العربية فى صراعالأحد، 25 فبراير 2018 05:20 م
اللواء محمود خليفة مستشار أمين عام الجامعة العربية للشئون العسكرية
الفيوم - رباب الجالي
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قال اللواء محمود خليفة، مستشار أمين عام الجامعة العربية للشئون العسكرية، أن مجموع قدرة الدول على حماية مصالحها ونفسها، هى الأمن القومى العربى، وهناك من لا يصدقوا حتى اليوم بأن هناك مؤامرات، وهو ما أدى لتقسيم عدد من الدول فى المنطقة بزعم الإرهاب، وأن كثير من الدول الأجنبية تعيش على تجارة السلاح، ومن مصلحتها أن تظل المنطقة العربية فى صراع، حتى لا تفقد هذا الدخل.
وأضاف اللواء محمود خليفة، خلال كلمته باليوم الثانى من فعاليات المؤتمر الإقليمى الأول لشباب شمال الصعيد، بنادى قارون بالفيوم، أنه لا بد أن يكون هناك قوة اقتصادية وسياسية، وإعلامية، وقوة اجتماعية، من أجل أن يكون لدينا حماية للأمن القومى العربى، وأن هذا لا يتم إلا بالتكامل بين الدول وبعضها.
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