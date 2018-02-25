مسؤول: ألبا البحرينية بصدد استكمال تمويل لتوسعة مصهر





رويترز

قال مسؤول بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، التى تملك واحدا من أكبر مصانع صهر الألومنيوم فى العالم، إنها ستجمع بنهاية الربع الأول من العام الجارى المبلغ اللازم لتمويل مشروع توسعة الخط السادس.

تقول الشركة إن الخط السادس سيجعلها أكبر مجمع لصهر الألومنيوم فى العالم حيث سترتفع طاقة الإنتاج بواقع 540 ألف طن مترى ليصل الإجمالى إلى 1.5 مليون طن سنويا.

ويتضمن المشروع إنفاقا رأسماليا بنحو ثلاثة مليارات دولار وسيمول جزء حجمه 1.5 مليار دولار من خلال قرض مجمع أتمت الشركة جمعه فى 2016 وسيمول داخليا بمبلغ 400 مليون دولار فى حين جرى تدبير 700 مليون دولار العام الماضى بقروض مضمونة من جانب وكالات ائتمان تصدير.

وقال على البقالى نائب الرئيس التنفيذى لألبا فى مقابلة مع رويترز الأسبوع الماضى إن هذا يعنى أن المبلغ المتبقى حوالى 400 مليون دولار وستضمنه أيضا وكالات ائتمان تصدير وسيستكمل بنهاية مارس.

وقال البقالى إن من بين البنوك التجارية الرئيسية المشاركة فى تمويل وكالات ائتمان التصدير بي.ان.بى باريبا وسيتى جروب وكومرتس بنك وكريدى أجريكول وستاندرد تشارترد، تأتى وكالات الائتمان التصدير المشاركة فى المرحلة الثانية من هذا التمويل من ألمانيا وكندا واليابان.

وتابع أن الخط السادس فى سبيله لبدء الإنتاج فى بداية 2019 وستحتاج ألبا ستة أشهر بعد ذلك لزيادة الإنتاج إلى الطاقة القصوى.

تملك حكومة البحرين حصة أغلبية فى ألبا من خلال صندوق الثروة السيادى ممتلكات. وبدأت الشركة العام الجارى المرحلة الثالثة من برنامج لخفض التكاليف من المتوقع أن يوفر للشركة نحو 60 مليون دولار فى 2018.

وقال البقالى "من أجل المنافسة فى السوق، وبما أننا لا نتحكم فى الأسعار، فينبغى أن نركز على برنامج خفض التكاليف. ما نستطيع السيطرة عليه هو تكاليفنا كى نزيد الكفاءة ونزيد الإنتاج."