video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 فبراير 2018 12:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسؤول: ألبا البحرينية بصدد استكمال تمويل لتوسعة مصهر

الأحد، 25 فبراير 2018 09:12 ص
مسؤول: ألبا البحرينية بصدد استكمال تمويل لتوسعة مصهر الومنيوم




رويترز
إضافة تعليق

قال مسؤول بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، التى تملك واحدا من أكبر مصانع صهر الألومنيوم فى العالم، إنها ستجمع بنهاية الربع الأول من العام الجارى المبلغ اللازم لتمويل مشروع توسعة الخط السادس.

تقول الشركة إن الخط السادس سيجعلها أكبر مجمع لصهر الألومنيوم فى العالم حيث سترتفع طاقة الإنتاج بواقع 540 ألف طن مترى ليصل الإجمالى إلى 1.5 مليون طن سنويا.

ويتضمن المشروع إنفاقا رأسماليا بنحو ثلاثة مليارات دولار وسيمول جزء حجمه 1.5 مليار دولار من خلال قرض مجمع أتمت الشركة جمعه فى 2016 وسيمول داخليا بمبلغ 400 مليون دولار فى حين جرى تدبير 700 مليون دولار العام الماضى بقروض مضمونة من جانب وكالات ائتمان تصدير.

وقال على البقالى نائب الرئيس التنفيذى لألبا فى مقابلة مع رويترز الأسبوع الماضى إن هذا يعنى أن المبلغ المتبقى حوالى 400 مليون دولار وستضمنه أيضا وكالات ائتمان تصدير وسيستكمل بنهاية مارس.

وقال البقالى إن من بين البنوك التجارية الرئيسية المشاركة فى تمويل وكالات ائتمان التصدير بي.ان.بى باريبا وسيتى جروب وكومرتس بنك وكريدى أجريكول وستاندرد تشارترد، تأتى وكالات الائتمان التصدير المشاركة فى المرحلة الثانية من هذا التمويل من ألمانيا وكندا واليابان.

وتابع أن الخط السادس فى سبيله لبدء الإنتاج فى بداية 2019 وستحتاج ألبا ستة أشهر بعد ذلك لزيادة الإنتاج إلى الطاقة القصوى.

تملك حكومة البحرين حصة أغلبية فى ألبا من خلال صندوق الثروة السيادى ممتلكات. وبدأت الشركة العام الجارى المرحلة الثالثة من برنامج لخفض التكاليف من المتوقع أن يوفر للشركة نحو 60 مليون دولار فى 2018.

وقال البقالى "من أجل المنافسة فى السوق، وبما أننا لا نتحكم فى الأسعار، فينبغى أن نركز على برنامج خفض التكاليف. ما نستطيع السيطرة عليه هو تكاليفنا كى نزيد الكفاءة ونزيد الإنتاج."

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وصول 36 ألف طن الومنيوم لميناء سفاجا قادمة من أستراليا

"ارحموا عزيز قوم ذل"..أصحاب مصانع ألومنيوم بميت غمر يغلقون مصانعهم ويعملون سريحة

وصول وسفر 2235 راكب و8500 طن بوتاجاز و32 ألف طن الومنيوم بموانئ البحر الأحمر

ضبط مصنع أوانى الومنيوم بدون ترخيص ومواد غذائية منتهية الصلاحية بالغربية

اخبار عالميه

عالم

اخبار العالم اليوم

البانيا

الومنيوم



لا تفوتك
التعليم: اليوم آخر موعد لتلقى مقترحات أولياء الأمور على مسودة جدول الثانوية

التعليم: اليوم آخر موعد لتلقى مقترحات أولياء الأمور على مسودة جدول الثانوية

5 أنواع من حرائق الشقق السكنية والمنشآت.. تعرف على كيفية التعامل معها

5 أنواع من حرائق الشقق السكنية والمنشآت.. تعرف على كيفية التعامل معها

الرياضة المصرية فى يوم.. مباراتان بختام الأسبوع الـ26بالدورى.. المقاولون يواجه المصر والمقاصة أمام دجلة.. محكمة الاستئناف تنظر الطعن على حل اتحاد السلة.. وفد الجبلاية يطير إلى روسيا لحضور ورشة عمل حول المونديال

الرياضة المصرية فى يوم.. مباراتان بختام الأسبوع الـ26بالدورى.. المقاولون يواجه المصر والمقاصة أمام دجلة.. محكمة الاستئناف تنظر الطعن على حل اتحاد السلة.. وفد الجبلاية يطير إلى روسيا لحضور ورشة عمل حول المونديال

"الزراعة" تعلن بدء 3 وحدات فى التوسع بإنتاج المخصبات الحيوية للحد من استهلاك الأسمدة.. تواجه مافيا الاتجار بحملات رقابية للتأكد من تطبيق المواصفات.. تحظر بيع المسجل بالجمعيات.. وتؤكد: المنتج يحقق 13 فائدة

"الزراعة" تعلن بدء 3 وحدات فى التوسع بإنتاج المخصبات الحيوية للحد من استهلاك الأسمدة.. تواجه مافيا الاتجار بحملات رقابية للتأكد من تطبيق المواصفات.. تحظر بيع المسجل بالجمعيات.. وتؤكد: المنتج يحقق 13 فائدة

إكسسوارات من الياقوت هتكمل شياكة سهرات الشتاء اعرفيها

إكسسوارات من الياقوت هتكمل شياكة سهرات الشتاء اعرفيها

أهلى 2005 يعود للقاهرة الليلة بعد المشاركة فى كأس دبى للناشئين

أهلى 2005 يعود للقاهرة الليلة بعد المشاركة فى كأس دبى للناشئين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة