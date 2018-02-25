محافظ كفر الشيخ: مولنا مشروعات للشباب بـ311 مليون جنيه ضمن برنامج "مشروعك"







كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن عدد المشروعات التى تقدم بها الشباب إلى برنامج مشروعك حتى اليوم، بلغت 4448 مشروعًا، وتمت الموافقة والتمويل الفعلى لـ 3498 مشروعًا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هذه المشروعات وفرت 7085 فرصة عمل من خلال برنامج "مشروعك" فى محافظة كفر الشيخ، والتى تم تمويلها بقيمة 310 ملايين و801 ألف جنيه فى صورة قروض لمشروعات الشباب بمراكز ومدن المحافظة، لتحتل كفر الشيخ بذلك المحافظة السادسة بين المحافظات من حيث عدد المشروعات التى تم تنفيذها، مشيرًا إلى أن هناك 594 مشروعًا تحت الدراسة.

وأوضح، محافظ كفر الشيخ، فى بيان له، أن مستقبل الاقتصاد المصرى يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية بتمويل البنك الأهلى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك الإسكان، وبنك التنمية والائتمان الزراعى، وبنك الإسكندرية، لبرنامج "مشروعك"، لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة، ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة فى مختلف مجالات الإنتاج.

وتابع محافظ كفر الشيخ قائلًا: "يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيما أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان فى مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحمل العميل أى أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات".