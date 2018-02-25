محافظ القليوبية يدشن مبادرة لمحو أمية 3 قرى بالتعاون مع وزارة الرياضة





القليوبية-نيفين طه

اجتمع اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، مع لمياء درغام منسق وزارة الشباب والرياضة للتنسيق والبدء فى تدشين مبادرة تستهدف محو أمية 3 قرى على مستوى المحافظة ووصلهم للصفر الإفتراضى حيث تم إختيار قرى بمدينة بنها وقليوب وكفر شكر.

وأكد عشماوى فى بيان أنه تم اختيار هذه القرى للحاجة الشديدة وزيادة نسبة الأمية بهم مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستكون نواة لمبادرات أخرى كثيرة لاستهداف قرى أخرى ومن المقرر عقد إجتماع خلال أيام مع الأطراف المعنية للبدء فى تنفيذ المبادرة أول مارس القادم.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تكثف جهودها بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار وجامعة بنها ومديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة لمحو أمية جميع الفئات المستهدفة والإعلان أن المحافظة خالية من الأمية تماما بنهاية العام الجارى 2018 ، وجدير بالذكر أن المحافظة تبنت عدد من المبادرات للقضاء على الأمية من خلال مبادرات تتبنى تدريب الطلاب، وتأهيليهم للمشاركة فى محو الأمية حيث تم تفعيل بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة وجامعة بنها لإلزام الطلاب لمحو أمية 10 من الدارسين.

وعلى هامش الإجتماع ناقش عشماوى مع اللواء وائل سمير ممثل وزارة الإنتاج الحربى إمكانية التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة فى مجال إنارة الأعمدة بالطاقة الشمسية بكورنيش النيل والطرق الجديدة التى يتم إنشائها بالمحافظة.