video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 فبراير 2018 12:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يدشن مبادرة لمحو أمية 3 قرى بالتعاون مع وزارة الرياضة

الأحد، 25 فبراير 2018 11:19 ص
محافظ القليوبية يدشن مبادرة لمحو أمية 3 قرى بالتعاون مع وزارة الرياضة اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية




القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق

اجتمع اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، مع لمياء درغام منسق وزارة الشباب والرياضة للتنسيق والبدء فى تدشين مبادرة تستهدف محو أمية 3 قرى على مستوى المحافظة ووصلهم للصفر الإفتراضى حيث تم إختيار قرى بمدينة بنها وقليوب وكفر شكر.

وأكد عشماوى فى بيان أنه تم اختيار هذه القرى للحاجة الشديدة وزيادة نسبة الأمية بهم مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستكون نواة لمبادرات أخرى كثيرة لاستهداف قرى أخرى ومن المقرر عقد إجتماع خلال أيام مع الأطراف المعنية للبدء فى تنفيذ المبادرة أول مارس القادم.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تكثف جهودها بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار وجامعة بنها ومديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة لمحو أمية جميع الفئات المستهدفة والإعلان أن المحافظة خالية من الأمية تماما بنهاية العام الجارى 2018 ، وجدير بالذكر أن المحافظة تبنت عدد من المبادرات للقضاء على الأمية من خلال مبادرات تتبنى تدريب الطلاب، وتأهيليهم للمشاركة فى محو الأمية حيث تم تفعيل بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة وجامعة بنها لإلزام الطلاب لمحو أمية 10 من الدارسين. 

وعلى هامش الإجتماع ناقش عشماوى مع اللواء وائل سمير ممثل وزارة الإنتاج الحربى إمكانية التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة فى مجال إنارة الأعمدة بالطاقة الشمسية بكورنيش النيل والطرق الجديدة  التى يتم إنشائها بالمحافظة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية يثنى على نادى القضاة لإخلاء 10 أمتار على النيل لإقامة ممشى

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

محو اميه

وزاره الرياضه



لا تفوتك
التعليم: اليوم آخر موعد لتلقى مقترحات أولياء الأمور على مسودة جدول الثانوية

التعليم: اليوم آخر موعد لتلقى مقترحات أولياء الأمور على مسودة جدول الثانوية

5 أنواع من حرائق الشقق السكنية والمنشآت.. تعرف على كيفية التعامل معها

5 أنواع من حرائق الشقق السكنية والمنشآت.. تعرف على كيفية التعامل معها

الرياضة المصرية فى يوم.. مباراتان بختام الأسبوع الـ26بالدورى.. المقاولون يواجه المصر والمقاصة أمام دجلة.. محكمة الاستئناف تنظر الطعن على حل اتحاد السلة.. وفد الجبلاية يطير إلى روسيا لحضور ورشة عمل حول المونديال

الرياضة المصرية فى يوم.. مباراتان بختام الأسبوع الـ26بالدورى.. المقاولون يواجه المصر والمقاصة أمام دجلة.. محكمة الاستئناف تنظر الطعن على حل اتحاد السلة.. وفد الجبلاية يطير إلى روسيا لحضور ورشة عمل حول المونديال

"الزراعة" تعلن بدء 3 وحدات فى التوسع بإنتاج المخصبات الحيوية للحد من استهلاك الأسمدة.. تواجه مافيا الاتجار بحملات رقابية للتأكد من تطبيق المواصفات.. تحظر بيع المسجل بالجمعيات.. وتؤكد: المنتج يحقق 13 فائدة

"الزراعة" تعلن بدء 3 وحدات فى التوسع بإنتاج المخصبات الحيوية للحد من استهلاك الأسمدة.. تواجه مافيا الاتجار بحملات رقابية للتأكد من تطبيق المواصفات.. تحظر بيع المسجل بالجمعيات.. وتؤكد: المنتج يحقق 13 فائدة

إكسسوارات من الياقوت هتكمل شياكة سهرات الشتاء اعرفيها

إكسسوارات من الياقوت هتكمل شياكة سهرات الشتاء اعرفيها

أهلى 2005 يعود للقاهرة الليلة بعد المشاركة فى كأس دبى للناشئين

أهلى 2005 يعود للقاهرة الليلة بعد المشاركة فى كأس دبى للناشئين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة