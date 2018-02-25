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محافظ الدقهلية: دراسة مناطق الهبوط والإنهيارات الأرضية لضمان عدم تكرارها

الأحد، 25 فبراير 2018 11:30 ص
محافظ الدقهلية: دراسة مناطق الهبوط والإنهيارات الأرضية لضمان عدم تكرارها الدكتور أحمد شعراوى محافظ الدقهلية




الدقهلية - محمد حيزة
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قال الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الزقهلية، إنه وجه بعمل دراسة واختبارات لأماكن الهبوط الأرضى، لضمان عدم تكرار تلك الحوادث، والتأكد من صلابة التربة المحيطة.

وقامت الوحدة المحلية بنقيطة التابعه لمركز ومدينة المنصورة، برئاسة اللواء أحمد رأفت رئيس مركز ومدينة المنصورة، من معالجة هبوط أرضى على طريق بلجاى بجوار مصرف المنصورة المستج .

حيث فوجىء أهالى قرية بلجاى التابعه لمركز ومدينة المنصورة، بهبوط مفاجىء للطريق، وظهور شق كبير فى الطريق، وانتقل على الفور مسؤلى الوحده برئاسة ريهام الحلو، لمكان الهبوط، وتم معالجة الهبوط عن طريق وضع طبقة من السن لمعالجة الهبوط الأرضى، وتم فردها بمكان الهبوط وإخطار مديرية الطرق.

 


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