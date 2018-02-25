لجنة مصرية لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين بالكويت 9 مارس المقبل

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تبدأ اعتبارا من يوم 9 مارس المقبل ولمدة 13 يوما لجنة تجنيدية مصرية بالكويت، لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقيمين بالكويت الذين بلغوا سن الثلاثين.

وتستقبل اللجنة المترددين عليها يوميا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الواحدة ظهرا، عدا يوم الجمعة.

وأوضحت اللجنة أن المستندات المطلوب التقدم بها، هى بطاقة الرقم القومى، سواء كانت سارية أو منتهية، وصورة ضوئية منها، وجواز سفر سارى، وصورة ضوئية منه، وشهادة المعاملة التجنيدية، وصورة ضوئية منها؛ وذلك فى حالة وجود موقف تجنيدى سابق.