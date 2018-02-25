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كوريا الشمالية تدين العقوبات الأمريكية الجديدة وتعتبرها "عملا حربيا"

الأحد، 25 فبراير 2018 10:51 ص
كوريا الشمالية تدين العقوبات الأمريكية الجديدة وتعتبرها "عملا حربيا" رئيس كوريا الشمالية وترامب




(أ ف ب)
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أدانت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، أحدث جولة من العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة واتهمت واشنطن بمحاولة تقويض التحسن فى العلاقات بين الكوريتين خلال دورة الألعاب الشتوية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن وزارة الخارجية فى بيونجيانج قولها "تعاونت الكوريتان معا ونجح الأولمبياد".

وأضافت الوكالة الرسمية "لكن الولايات المتحدة أثارت شبح الحرب فى شبه الجزيرة الكورية بعقوبات جديدة واسعة النطاق على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قبل الحفل الختامى للأولمبياد" مستخدمة الاسم الرسمى لكوريا الشمالية.

وذكرت الوكالة أن أى حصار تفرضه الولايات المتحدة سيعتبر عملا من أعمال الحرب.

 

 


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