كهرباء شمال القاهرة تنتهى من تحويل الكابلات الهوائية لأرضية





كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس ناجى عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه تم الانتهاء من خطة تحويل الكابلات الهوائية لأرضية والتى توجد أعلى الكتل السكنية بنسبة 100% بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه.

وأوضح عارف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى عدد الخطوط الهوائية التى سيتم تحويلها إلى أرضية تبلغ 9 خطوط بمنطقتى الخانكة والقناطر، موضحًا أنه تم الانتهاء من تحويل الـ9 خطوط أعلى الكتل السكنية.

جدير بالذكر أن خطة تحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية تستهدف تحويل 2481 كيلو مترًا على مستوى الجمهورية داخل الكتل السكنية بتكلفة مليار جنيه، اعتمدها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.