"قومى المرأة" بالإسماعيلية: نفذنا 100 مشروع لتمكين النساء اقتصاديا.. صور





الإسماعيلية - جمال حراجى

قالت ماجدة النويشى، مقرر المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية، إن الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ 100 مشروع تمكين اقتصادى لسيدات بلا دخل فى قرية البياضية، كنموذج للعمل فى القرى والريف، ومولت المشروع إحدى الشركات بالإسماعيلية، إضافة إلى تنظيم قوافل طبية بالتعاون مع الجامعه ومديرية الصحة.

وأضافت ماجدة النويشى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هدف المجلس الأول منذ بداية الدورة كان بناء قاعدة بيانات فى شتي القطاعات، ليتمكن من وضع خطة تنموية دقيقة من واقع احتياجات المرأة فى مجتمع الإسماعيلية، وذلك بعد توفير مقر يليق بالمجلس تنطلق منه الإنجازات لصالح المرأة، وتشكيل لجنة استشارية لوضع الاستراتيجيه من واقع احتياجات الشارع.

وتابعت مقرر المجلس القومى للمرأة: "وضعنا الاستراتيجية أمام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، الذى ذلّل كل الهموم أمامنا، وأكد العمل لصالح الناس والمرأة البسيطة فى القرى، لأن العمل الحقيقى مع المرأة الريفية المعيلة، وكان التعاون بين المجلس والجهاز التنفيذى فى كل المديريات الخدمية، كما تم وضع حجر الأساس لإنشاء أول مركز للصناعات الصغيرة للمرأة، وتمكين عدد كبير من السيدات للحصول على الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، مع تنظيم ندوات ودورات توعية فى كل المجالات".

وأكدت ماجدة النويشى، أن المجلس خلال السنة ونصف السنة الماضية، وهى عمره منذ تأسيسه، أنجز حصرا للسيدات بلا شهادات ميلاد أو توثيق زواج، وأصدر 7 آلاف بطاقة رقم قومى لسيدات لأول مرة بشكل مجانى، ووزع مقاعد متحركة لأسر بها أكثر من معاق جرى توفيرها بالجهود الذاتية، وعمل دورات تدريبية للمشاركة السياسية فى المحليات بسبع مراكز هى: الإسماعيلية، وفايد، والتل الكبير، والقصاصين، وأبوصوير، والقنطرة غرب، والقنطرة شرق.

وعن جهوده الأخرى، قالت ماجدة النويشى إن المجلس نفذ 10 حملات طرق أبواب، كل منها تستمر بين أسبوع وأسبوعين، وذلك فى المراكز السبعة المذكورة، لحصر احتياجات المرأة، وبالفعل وصلت الحملات لآلاف الأسر فى الريف، وأسست مركزا لتأهيل المقبلين على الزواج، بالتعاون مع الجامعة ونخبه من المتخصصين، فى محاولة جادة للحد من ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق بالمحافظة.

ولفتت مقرر المجلس الومى للمرأة، إلى أنه جارٍ عمل مكتبة بحثية متخصصة فى مجال الدراسات والبحوث ورسالات الدكتوراة والماجستير، كما نظم المجلس مؤتمرات وندوات للتوعية فى مجالات عدة، ونظم أول معرض لشابات وسيدات الإسماعيلية، لفتح مجال لتسويق منتجاتهم اليدوية، وإتاحة الفرصة للحصول على قروض صغيرة لزياده الإنتاج والدخل، وتفعيل مكتب الشكاوى واستقبال أى دعوى قضائية لتظلم المرأة التى لا تستطيع الوصول لحقها القانونى، وعمل كارت صحي بالتعاون مع المستشفى الجامعى للتيسير على السيدات، وتفعيل دور الرائدات الريفيات فى المجتمع، وإنشاء 12 لجنة متخصصة لإتاحة الفرصة لأصحاب وصاحبات الخبرة لدعم المجلس بخبراتهم، وتعيين عشرات القيادات النسائية فى مواقع اتخاذ القرار تزامنا مع عام المرأة، بدعم من محافظ الإسماعيلية لإيمانه بدور المرأة وتعاونه مع أمانة المجلس من يومها الأول.



ماجدة النويشى مقرر المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية



إحدى الندوات لتوعية المرأة الريفية



افتتاح معرض المنتجات اليدوية للمرأة بالإسماعيلية



جانب من معرض المشغولات اليدوية للمرأة



الوحدة المحلية لقرية البياضية التى شهدت تنفيذ مشروع التمكين



مميش وطاهر ومايا مرسى مع أعضاء المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية



مقر المجلس القومى للمرأة