قطاع الأزمات بـ"معلومات الوزراء"‏ يجرى تجربة إخلاء طارئ لمبنى بجامعة المنيا







كتبت هند مختار

نفذ قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى وجامعة المنيا، تجربة إخلاء افتراضية لأحد مبانى الجامعة بسبب حدوث طارئ "حريق".

تم تنفيذ هذا التدريب على هامش أسبوع شباب الجامعات المصرية الأول لمتحدى الإعاقة، الذى تستضيفه جامعة المنيا بين 22 و26 فبراير الجارى، وتأتى تلك التدريبات فى ضوء تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بالمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر، وأيضا الاستفادة من إمكانيات الجامعات والشباب فى نشر الوعى لدى أسرهم ومجتمعاتهم المحلية على نطاق أوسع، وتشهد فعاليات التدريب مشاركة عناصر مواجهة الطوارئ بمحافظة المنيا، مثل رجال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف.

ويهدف التدريب لرفع درجة استعداد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والعاملين بالجامعات، لمواجهة الطوارئ المحتملة من خلال مجموعة من الإجراءات التى تشمل رفع وعى الطلاب بكيفية مواجهة الموقف بهدوء، والتصرف السليم، واتباع اللوحات الإرشادية والتعليمات داخل الجامعة، إضافة إلى التدريب العملى للطلاب والأفراد على الإخلاء، وكيفية الخروج بشكل آمن، ومنع التدافع، وذلك وفق خطة الإخلاء المُعدّة سلفا من الجامعة.

وفى السياق نفسه، قال الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة ‏المنيا، إن هذا النشاط يأتى فى إطار أنشطة اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى، بهدف رفع الوعى المجتمعى والتدريب للحد من المخاطر، متابعا: "التدريب يشمل إخلاء إحدى مدرجات كلية التربية للطفولة المبكرة، وتصل سعته الكاملة لـ3000 طالب وطالبة، ويشترك فى تجربة الإخلاء الافتراضية 800 طالب وطالبة، إضافة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمبنى".

جدير بالذكر، أن هذه التدريبات تأتى فى إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية "إطار سنداى للحد من مخاطر الكوارث 2015/ 2030" بهدف دمج الحد من المخاطر فى كل أنشطة التخطيط والتنفيذ الخاصة بأهداف التنمية المستدامة 2030، حفاظا على المكتسبات التنموية للدولة وحماية للأرواح والممتلكات العامة فى حالات الطوارئ.



جانب من تجربة الإخلاء الطارئ لأحد مبانى جامعة المنيا