قس كنيسة الزقازيق : السيسي اختارته العناية الإلهية لإنقاذ مصر







الشرقية إيمان مهنى

قال القص انجلوس ابلوس كاهن كنيسة حي الصيادين بالزقازيق ، إن الرئيس السيسي هو اختيار العناية الإلهية ، مؤكد ان السنوات الماضية تعرضت البلاد لأحداث عصيبة ولولا حكمة الرئيس لكنا دخلنا في مصير مجهول .

جاء ذلك خلال مؤتمر حاشد لحملة كلنا معاك من أجل مصر بالشرقية بحضور قيادات مجتمعية و أعضاء مجلس النواب ، ومشايخ الطرق الصوفية ، والآلاف من المواطنين بساحة مسجد ابوخليل بالزقازيق، لتأييد الرئيس لفترة ثانية .

وأضاف: السيسي استطاع خلال السنوات الماضية انجاز مشروعات ضخمة ، و في نفس الوقت يحارب براثن الإرهاب وهو مالم يستطع اي شخص فعله.

وعقد المؤتمر الحاشد بساحة مسجد أبوخليل في الزقازيق ، لحث المواطنين على النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المزمع إجراؤها أيام 26 و27 و28 مارس المقبل ، و تأييد الرئيس السيسيي لفترة ثانية .