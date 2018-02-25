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قس كنيسة الزقازيق : السيسي اختارته العناية الإلهية لإنقاذ مصر

الأحد، 25 فبراير 2018 08:20 م
قس كنيسة الزقازيق : السيسي اختارته العناية الإلهية لإنقاذ مصر حملة كلنا معاك من أجل مصر





الشرقية إيمان مهنى
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قال القص انجلوس ابلوس  كاهن كنيسة  حي الصيادين بالزقازيق ، إن الرئيس السيسي هو اختيار  العناية الإلهية ، مؤكد ان السنوات الماضية تعرضت البلاد لأحداث عصيبة ولولا حكمة الرئيس لكنا دخلنا في مصير مجهول .

جاء ذلك  خلال مؤتمر حاشد لحملة كلنا معاك  من أجل مصر  بالشرقية بحضور قيادات مجتمعية و أعضاء مجلس النواب ، ومشايخ الطرق الصوفية ، والآلاف من المواطنين بساحة مسجد ابوخليل بالزقازيق، لتأييد الرئيس لفترة ثانية  .

وأضاف: السيسي  استطاع خلال السنوات الماضية انجاز مشروعات ضخمة ، و في نفس الوقت يحارب براثن الإرهاب وهو مالم يستطع اي شخص فعله.

وعقد المؤتمر الحاشد  بساحة مسجد أبوخليل في الزقازيق ،  لحث المواطنين على النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المزمع إجراؤها أيام 26 و27 و28 مارس المقبل ، و تأييد الرئيس السيسيي لفترة ثانية .


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