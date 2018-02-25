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فيديو وصور.. محافظ بورسعيد: 37 وحدة صحية و8 مستشفيات ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل

الأحد، 25 فبراير 2018 11:07 م
فيديو وصور.. محافظ بورسعيد: 37 وحدة صحية و8 مستشفيات ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل





بورسعيد - محمد عزام
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يعقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حاليًا اجتماع بقاعة المجلس التنفيذى فى الديوان العام للمحافظة، وذلك للتوعية حول منظومة التأمين الصحى الشامل، بحضور المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية .

وبدأ محافظ بورسعيد الاجتماع باستعراض للمشروعات التنموية التى يتم العمل بها كمشروع الأنفاق العملاقة تحت سطح قناة السويس 58 متر، موضحا أنه قبل نهاية  2018 سيتسير السيارات بها، بالإضافة إلى الكبارى على المجرى الملاحى لقناة السويس "النصر، الشهيد أبانوب، الشهيد منسى"، والمزارع السمكية وغيرها من المشروعات.

وقال "الغضبان": "نفتقد إلى التوعية فى كل المؤسسات الحكومية والخاصة عن هذه المشروعات بدلا من استخدام الشائعات المغرضة التى من شأنها تهديد أمن وأمان البلاد"، مضيفًا: منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة ستضم 37 وحدة صحية و8 مستشفيات خاصة وعامة.

وأوضح "الغضبان"، أن الوحدة الصحية هى الركيزة الأساسية للمنظومة الجديدة وستخصص لكل وحدة 20 ألف مواطن، مضيفًا أنه سيوجد بالمنظومة 4 مستشفيات عامة هى "بورفؤاد، بورسعيد، الزهور، المبرة"، بالإضافة إلى 4 آخرين خاصة وهى "الرمد، النساء والولادة، النصر، التضامن".

وأضاف، إن الدولة دعمت المحافظة بـ10 مليارات جنيه للبدء فى تنفيذ هذه المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أنه يتم إنشاء مبنى إدارى لمتابعة الخدمة بهذه المنظومة سيكون تابع مباشرة لرئاسة الجمهورية.

 

محافظ بورسعيد والسكرتير العام
محافظ بورسعيد والسكرتير العام

 

الحضور بالاجتماع
الحضور بالاجتماع

 

التنفيذيين باجتماع المحافظ
التنفيذيين باجتماع المحافظ

 

حضور رؤساء أحياء بورسعيد للاجتماع
حضور رؤساء أحياء بورسعيد للاجتماع

 

 


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