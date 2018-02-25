فيديو وصور.."كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا بفايد فى الاسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" مؤتمرا جماهيريا بمركز فايد بالإسماعيلية بحضور أحمد العايدى أمين المحافظة والإعلامى علاء وحيد أمين الإعلام بالمحافظة، وهيئات مكاتب المحافظة، والمراكز والقرى والعزب، واللواء محمد على حسين مدير امن الاسماعيلية واعضاء مجلس النواب عن الاسماعيلية المستشار عبدالفتاح عبداللة وواللواء اشرف عمارة وعصام منسى وامال رزق اللة واللواء علاء رشاد رئيس مركز ومدينة فايد، واحمد خليل عضو مجلس الشورى الاسبق والدكتور ابراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس والدكتور مصطفى الباز عميد كلية التجارة الاسبق وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية والأعلام والنواب، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، والآلاف من اهالى مركز ومدينة فايد وذلك لتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطنى وقراءة القرآن الكريم ثم تم الوقوف دقيقة حدادا على ارواح الشهداء من الشرطة والقوات المسلحة وتم عرض فيلم لانجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى وكلمة لامين مركز فايد بجمعية كلنا معاك من اجل مصر ثم تم عرض اغنية وطنية وعرض لكورال اطفال مدرسة عمر بن عبدالعزيز وتحدث احمد خليل عضو مجلس الشورى الاسبق عن اهالى فايد ودعى اهالى فايد بضرورة الخروج للادلاء باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة ولابد ان نبعد عن كارهى الوطن لان المسلمين والاقباط نسيج واحد ويعيشون على ارض واحدة ووطن واحد .كما تحدث اللواء علاء رشاد رئيس مركز ومدينة فايد الذى اعلن عن اقامة منطقة صناعية جديدة بمنقة قرية سرابيوم على ارض مركز ومدينة فايد بالاضافة الى انشاء محطة غاز اخرى على ارض المركز والمدينة وتحدث المستشار عبدالفتاح عبداللة واللواء اشرف عمارة وعصام منسى اعضاء مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية وطالب النواب بضرورة خروج المواطنين للادلاء باصواتهم لان الاسماعيلية اقيمت على اراضيها العديد من المشروعات والانجازات على ارض الاسماعيلية ومنها مشروع الانفاق وقناة السويس الجديدة ومدينة الاسماعيلية الجديدة كما طالبو بضرورة خروج جميع المواطنين النساء قبل الرجال من اجل ان نظهر امام العالم بمظهر مشرف يليق بمصر واسم مصركما تحدث خلال المؤتمرالنائبة امال رزق اللة قائلة باننى ادعوا كل المصريين الشرفاء والمراة المصرية بضرورة النزول للانتخابات لان الرئيس طلب مننا من قبل ان نطالبه بالقضاء على الارهاب كما طالبت النائبة بضرورة النزول لكى نظهر امام العالم بان مصر بلد الديمقراطية لكى يزيد احترام العالم لنا وذلك سيكون من خلال الحشد والنزول للادلاء بالاصوات ولازم ننزل من اجل مصر.

وتحدث احمد العايدى منسق عام محافظة الاسماعيلية بجمعية كلنا معاك من اجل مصر قائلا ان مركز فايد اثبت انه اليوم مركز الكبار وان الرسالة وصلت للعالم وان معركة الرئيس السيسى ليست معركته فقط وانما معركة الشعب المصرى وخروجك لصندوق الانتخابات هو طلقة فى صدر الارهابيين وطالب الحضور بان يقوموا بدعوة كل اقاربهم ومعارفهم للذهاب الى صناديق الانتخابات للتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ولابد ان نظهر بمظهر مشرف امام العالم ثم تم عرض اغنية وطنية للطالبة دينا حاتم كما تحدث مسئول ادارة اوقاف فايد ثم ابيات شعرية للطالبة رحاب فوزى وكلمة الكنيسة.



منصة مؤتمر كلنا معاك من أجل مصر



حشد جماهيرى بفايد فى الاسماعيلية



النائب السابق احمد خليل



احمد العايدى منسق من اجل مصر



جانب من الحفلة



النائب عبدالفتاح عبدالله



الاعلامى علاء وحيد



جانب من الحضور



جانب من الحضور بمؤتمر كلنا معاك من اجل مصر بمدينة فايد بالاسماعيلية



جانب من المؤتمر



سامى سليم