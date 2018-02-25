فيديو وصور.. حمدى رزق: السلفيون كفّروا الأقباط وصدروا ما يكفى قرونا لكراهية المسلمين

الإسكندرية - هناء أبو العز

قال الإعلامى حمدى رزق: "إن كلمة قبطى تشمل جميع المصريين، فهناك قبطى مسلم وقبطى مسيحى"، مضيفا أن الكتاب غير موجه للمسيحيين فقط بدليل أن أكثر مبيعات كتاب "كيرياليسون فى محبة الأقباط" من المسلمين، والمحبة تحتاج لتوثيق، والكتاب محاولة لتوثيق المحبة.

وأضاف رزق أن السلفيين صدر عنهم خلال الـ ١٠ أعوام الماضية ما يكفى قرونا من الكراهية للمسلمين على رأسهم "برهامى" الذى كان يُكفّر المسيحيين، على الرغم من وجود قمص يشترى صك الأضحية فى عيد الأضحى.



وأوضح رزق، خلال اللقاء الذى نظمه المعهد السويدى بالإسكندرية، مساء اليوم الأحد، لمناقشة كتابه الأخير "كيرياليسون..فى محبة الأقباط"، والذى يوثق وضع الأقباط فى مصر منذ ثورة يناير 2011 وحتى يناير 2018، بحضور الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة السابق، الذى أدار اللقاء، والنائبة منال ماهر إبراهيم، عضو مجلس النواب، وبيتر ويدرود رئيس المعهد السويدى بالإسكندرية، إنه كان من الصعب تسجيل وثائق الكراهية فى مصر، لذلك تم تسجيل المحبة.

وأوضح رزق أن الأقباط فى مصر فى محنة، ومحنتهم لا تنفصل عن محنة المصريين، وخلال الأعوام الماضية تغيرت عقول المصريين، وأصبح لا توجد محبة، وكل شخص أصبح منفصلا عن الآخر من خلال هاتفه المحمول، وعالمه الافتراضى، وأضاف قائلا: "كلنا فى الهم قبط"، مؤكدا أن الكتاب يركز على فلسفة المسيحى بارتباطه بالأرض والوطن، وله منظور من ناحية التوثيق خلال 7 أعوام منذ 2011 حتى 2018.



يذكر أن الكتاب يقدم العديد من الحقائق التاريخية المثيرة للاهتمام، والتأمل فى بعض النصوص المقدسة من التراث الإسلامى والقبطى؛ ليربط الحقائق والنصوص بالواقع الاجتماعى المصرى.