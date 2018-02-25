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فيديو.. وزير الآثار: افتتاح متحف سوهاج بالعيد القومى المقبل للمحافظة

الأحد، 25 فبراير 2018 12:39 ص
فيديو.. وزير الآثار: افتتاح متحف سوهاج بالعيد القومى المقبل للمحافظة وزير الآثار خلال الجولة




سوهاج - محمود مقبول
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قال الدكتور خالد عنانى وزير الآثار، إن متحف سوهاج متحف رائع جدًا يرجع فكرته لعام 1993، جرى العمل به بداية من 2006، إلا أنه توقف، وتم استئناف العمل فى نهاية 2016 ونسبة الإنجاز فيه متقدمة جدًا، حيث سيتم وضع الآثار به خلال أيام قليلة.

وأشار الوزير، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من الزيارة هو تفقد الأعمال فى محاولة لافتتاحه فى شهر أبريل، والذى يواكب عيد سوهاج القومى، مضيفًا أن المتحف على مساحة كبيرة جدًا له عدة مداخل من على النيل تستخدم للسفن السياحية ومن على الطريق السريع، وهو تعبير عن تاريخ سوهاج .

 

واستطرد "من خلال جولتى كانت لى بعض الملاحظات على السيناريو المتحفى وبعض القطع الأثرية، وهذا ما دعانى كباحث وأستاذ فى الآثار إلى دعوة بعض الأستاذة المتخصصين فى المتاحف إلى اجتماع اليوم، لمناقشة الوضع والخروج بشكل أفضل للسيناريو لتوجيه الدعوة لمديرة المتحف المصرى، ورئيسة قطاع المتاحف، لوضع إضافة جديدة والخروج بالشكل النهائى الذى يليق مع هذا الحدث الضخم والكبير.

 

وأوضح الوزير، أن افتتاح متحف سوهاج الذى تأخر كثيرًا وهو حلم كبير لأهالى محافظة سوهاج، وكما وعدناهم بإنجاز المتحف خلال عام الآن فعليًا أوشكنا على افتتاح المتحف فى الموعد المحدد وطبقًا لطلب أهالى سوهاج سيكون المتحف باسم متحف سوهاج الإقليمى.

 

جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية التى قام بها الدكتور خالد عنانى وزير الآثار، يرافقه اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، واللواء عمر عزمى السكرتير العام للمحافظة، وإلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، لمتحف سوهاج القومى.

 


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