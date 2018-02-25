فصيل بالمعارضة السورية المسلحة يتعهد بحماية قوافل المساعدات الإنسانية للغوطة

فصيل بالمعارضة السورية المسلحة يتعهد بحماية قوافل المساعدات الإنسانية للغوطةالأحد، 25 فبراير 2018 08:26 ص
جيش الإسلام - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
تعهد فصيل "جيش الإسلام" أحد فصائل المعارضة السورية المسلحة بحماية قوافل المساعدات الإنسانية التى ستدخل إلى الغوطة الشرقية تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولى بشأن وقف إطلاق النار فى سوريا.
وقال الفصيل، فى بيان، أوردته قناة روسيا اليوم "إننا نعلن استعدادنا للتنفيذ الفورى للقرار مع التأكيد على احتفاظنا بحق الرد الفورى لأى خرق سترتكبه ما أطلق عليها ميليشيات الأسد"، وكان ما يطلق عليه "فيلق الرحمن" التابع للجيش الحر، أكد الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن، والذى تم الموافقة عليه بالإجماع لوقف إطلاق النار فى سوريا لمدة 30 يوما، وصوت أعضاء مجلس الأمن الدولى بالإجماع أمس لصالح مشروع قرار بشأن فرض هدنة إنسانية لمدة 30 يوما فى جميع الأراضى السورية.
إضافة تعليق
الرياضة المصرية فى يوم.. مباراتان بختام الأسبوع الـ26بالدورى.. المقاولون يواجه المصر والمقاصة أمام دجلة.. محكمة الاستئناف تنظر الطعن على حل اتحاد السلة.. وفد الجبلاية يطير إلى روسيا لحضور ورشة عمل حول المونديال
"الزراعة" تعلن بدء 3 وحدات فى التوسع بإنتاج المخصبات الحيوية للحد من استهلاك الأسمدة.. تواجه مافيا الاتجار بحملات رقابية للتأكد من تطبيق المواصفات.. تحظر بيع المسجل بالجمعيات.. وتؤكد: المنتج يحقق 13 فائدة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة