فصيل بالمعارضة السورية المسلحة يتعهد بحماية قوافل المساعدات الإنسانية للغوطة

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تعهد فصيل "جيش الإسلام" أحد فصائل المعارضة السورية المسلحة بحماية قوافل المساعدات الإنسانية التى ستدخل إلى الغوطة الشرقية تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولى بشأن وقف إطلاق النار فى سوريا.

وقال الفصيل، فى بيان، أوردته قناة روسيا اليوم "إننا نعلن استعدادنا للتنفيذ الفورى للقرار مع التأكيد على احتفاظنا بحق الرد الفورى لأى خرق سترتكبه ما أطلق عليها ميليشيات الأسد"، وكان ما يطلق عليه "فيلق الرحمن" التابع للجيش الحر، أكد الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن، والذى تم الموافقة عليه بالإجماع لوقف إطلاق النار فى سوريا لمدة 30 يوما، وصوت أعضاء مجلس الأمن الدولى بالإجماع أمس لصالح مشروع قرار بشأن فرض هدنة إنسانية لمدة 30 يوما فى جميع الأراضى السورية.