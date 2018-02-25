فرنسا تعلن إحباط مخططين لاعتداءات منذ بداية يناير







(أ ف ب)

أعلن وزير الداخلية الفرنسية جيرار كولومب الأحد احباط مخططى اعتداءات فى فرنسا منذ بداية يناير، كان سيستهدف "منشأة رياضية كبيرة" والثانى القوات المسلحة.

وصرّح كولومب لإذاعة "أوروبا 1" أنه "منذ الأول من يناير، أحبطنا مخططى اعتداءات لم يتم اعدادهما بشكل نهائي"، مشيرا إلى إحباط هذين المخططين "فى الجنوب" و"فى الغرب".

وفى وقت سابق ألن وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب اعتزامه زيادة عدد الكاميرات المحمولة لقوات الشرطة إلى 10 آلاف بحلول عام 2019.

وقال وزير الداخلية - فى تصريحات"سنضاعف عددها أربع مرات بحلول 2019 ليصل إلى 10 آلاف، وذلك قبل ساعات من كشفه عن خطة لإنشاء شرطة محلية للأمن اليومى".

واعتبر أن التشغيل التلقائى للكاميرات المحمولة سيسمح بالبت فى مزاعم بعض الموقوفين تعرضهم للاعتداء.