"فتح" ردا على السفير القطرى: الرئيس عباس ليس بحاجة لمن يذكره بمسئولياته





غزة (أ ش أ)

قال المتحدث باسم حركة فتح فى قطاع غزة، الدكتور عاطف أبو سيف، "إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس "يعرف مسؤولياته كرئيس ويقوم بواجبه بشكل كامل بقطاع غزة وهو ليس بحاجة لمن يذكره بذلك".

جاء ذلك رداً على تصريحات السفير القطرى محمد العمادى، التى قال فيها إن"هناك لوم على الرئيس عباس لأنه هو رئيس الفلسطينيين بالكامل.. وقلت له أنت أبو الجميع وأعط الشعب فى غزة. لا تعط حماس لكن أعط الشعب".

وتابع أبو سيف - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء أمس السبت "أن الرئيس عباس يولى اهتماماً خاصا فى قطاع غزة وهو يعرف مسؤولياته كرئيس"، مشيرا إلى أن الرئيس عباس لم يتوقف يوما عن دعم قطاع غزة وتقديم الخدمات لها سواء فى قطاع التعليم أو الصحة أو الشؤون الاجتماعية أو رصف الطرقات أو بناء المؤسسات والمستشفيات .. وهذا أمر طبيعى وجزء من واجبه ومن واجب حكومة الشعب الفلسطينى".