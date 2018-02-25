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غدا.. أذربيجان تحيى ذكرى مذبحة خوجالى

الأحد، 25 فبراير 2018 09:43 ص
غدا.. أذربيجان تحيى ذكرى مذبحة خوجالى إلهام علييف الرئيس الأذربيجانى




(أ ش أ)
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تحيى أذربيجان غدا الاثنين ذكرى المذبحة التى ارتكبتها القوات الأرمينية فى 26 فبراير عام 1992 ضد سكان خوجالى فى إقليم ناجورنى كاراباخ الأذربيجانى حيث قتل 613 مدنيا من بينهم 106 سيدات وفقا للأرقام الرسمية .

وذكر بيان وزعته سفارة أذربيجان بالقاهرة اليوم الأحد، أن الحرب بين أذربيجان وأرمينيا اندلعت فى عام 1988 واستمرت لمدة 6 سنوات وانتهت باحتلال أرمينيا لما يقرب من 20% من الأراضى الأذرية واضطر حوالى مليونى مدنى للهروب أو الهجرة إلى المناطق الداخلية فى أذربيجان، مشيرا إلى أن البرلمان الأذرى أصدر عام 1991 نتيجة للضغوط الشعبية، قرارا يلغى فيه وضع الحكم الذاتى فى منطقة مرتفعات كارا باج (ناجورنى كاراباخ).

وأوضح أن برلمان ناجورنى كاراباخ، والذى يمثل الأرمن أغلبية سكانها، اتخذ قرارا، بإجراء استفتاء شعبى وإعلان الاستقلال ثم انسحبت القوات السوفيتية من المنطقة عام 1992 لتترك خلفها توترات بسبب الجماعات المسلحة من المتطوعين الأرمن والتى بدأت بتنفيذ العديد من الأعمال كالقتل والهجوم على المدنيين الأذريين وقطع طرقهم، لافتا إلى نحو 186 ألفا من الأذريين اضطروا فى بداية عام 1990 إلى الرحيل من أرمينيا إلى أذربيجان وبعدها تم الاستيلاء على قرية أذرية من قبل الأرمن فى أكتوبر عام 1991 لترتكب بعدها مذبحة خوجالى.


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