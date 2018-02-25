عودة المصرف العقارى إلى الموصل للمساهمة فى إعادة إعمارها







الموصل (أ ف ب)

أعاد المصرف العقارى الأحد، افتتاح فرعه فى مدينة الموصل بهدف دعم إعادة إعمار المدينة التى يسكنها قرابة مليونى نسمة، بعد ن دمرتها المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابى.

وأغلق المصرف العقارى فرعه لدى سيطرة التنظيم المتطرف فى يونيو2014 على المدينة التى تحولت معظم مبانيها إلى حطام جراء معارك استعادة السيطرة عليها.

وقال مدير المصرف سيف الدين محمد لفرانس برس، "أفتتحت اليوم بناية المصرف وسيتم الإقراض عن طريق تقديم طلبات مباشرة أو التقديم الإلكترونى" عبر الانترنت.

وأضاف "سيتم منح القروض لبناء أو شراء أو إعادة تأهيل الوحدات السكنية".