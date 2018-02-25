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عمدة لندن: نتطلع دائما لتعزيز العلاقات مع إسلام أباد

الأحد، 25 فبراير 2018 09:54 ص
عمدة لندن: نتطلع دائما لتعزيز العلاقات مع إسلام أباد عمدة لندن صادق خان




لندن(أ ش أ)
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أعرب عمدة العاصمة البريطانية "لندن" صادق خان عن تطلعه دائما إلى إزدهار باكستان وإلى تعزيز العلاقات بين لندن وإسلام أباد خاصة فى المجالات التجارية والثقافية والتعليمية.

وأعرب عمدة لندن عن أمله فى أن تكون الانتخابات العامة القادمة فى باكستان حرة ونزيهة،كما أعرب عن تمنياته بالتوفيق لجميع المرشحين.

وأوضح خان - حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد، أنه التقى العديد من الشباب الموهوبين والطموحين خلال زيارته الأخيرة لباكستان والتى تعد الأولى منذ أن تولى منصبه كعمدة لندن فى مايو 2016.

كما أعرب خان عن إعجابه الشديد بالدور الذى قام به رئيس وزراء إقليم "البنجاب" شهباز شريف فى تنمية الإقليم،وذلك فى أعقاب زيارته الأخيرة للبلاد والتى وصفها بـ"الناجحة جدا".

وقال خان إنه أجرى محادثات بناءة مع شريف،أشاد خلالها بالتقدم وتطوير البنية التحتية فى إقليم "البنجاب"، واصفا هذه الإنجازات بـ"المثيرة للإعجاب".


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