على خطى والده.. الأمير هارى يدعو صديقتين سابقتين إلى حفل زفافه







لندن (أ ش أ )

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم الأحد، أن الأمير هارى يغامر بإثارة غضب من ستكون قريبا زوجته، ميجان ماركل، بدعوته صديقتين سابقتين إلى حفل زفافه.

وقالت الصحيفة فى نسختها الإلكترونية، إن تقارير تشير إلى أنه عندما يعقد هارى وماركل قرانهما فى مايو المقبل ستكون تشيلسى ديفى وكريسيدا بوناس حاضرتين.

وأبلغ مصدر الصحفية أن هارى ظل صديقا مقربا لتشيلسى وكريسيدا ولهذا ستحضر الاثنتان الحفل.

وكانت ديفى وهى محامية ومصممة مجوهرات وأعدت 2004 و2010، وقد وصفت مؤخرا علاقتهما بأنها كانت مضطربة، أما بوناس وهى عارضة وممثلة قد واعدت هارى لعامين من 2012 وحتى 2014.

ويسير هارى على خطى والده الأمير تشارلز ولى عهد بريطانيا إذ دعا الأخير من كانت أنذاك صديقته السابقة كاميلا باركر إلى حفل زفافه من الأمير الراحلة ديانا عام 1981، وبعد وفاة ديانا فى عام 1997 انتظر ثمانية أعوام قبل أن يقدم على زواجه منها.