video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 فبراير 2018 01:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

على خطى والده.. الأمير هارى يدعو صديقتين سابقتين إلى حفل زفافه

الأحد، 25 فبراير 2018 10:15 م
على خطى والده.. الأمير هارى يدعو صديقتين سابقتين إلى حفل زفافه الأمير هارى والممثلة الأمريكية ميجان ماركل





لندن (أ ش أ )
إضافة تعليق

 ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم الأحد، أن الأمير هارى يغامر بإثارة غضب من ستكون قريبا زوجته، ميجان ماركل، بدعوته صديقتين سابقتين إلى حفل زفافه.

وقالت الصحيفة فى نسختها الإلكترونية، إن تقارير تشير إلى أنه عندما يعقد هارى وماركل قرانهما فى مايو المقبل ستكون تشيلسى ديفى وكريسيدا بوناس حاضرتين.

وأبلغ مصدر الصحفية أن هارى ظل صديقا مقربا لتشيلسى وكريسيدا ولهذا ستحضر الاثنتان الحفل.

وكانت ديفى وهى محامية ومصممة مجوهرات وأعدت 2004 و2010، وقد وصفت مؤخرا علاقتهما بأنها كانت مضطربة، أما بوناس وهى عارضة وممثلة قد واعدت هارى لعامين من 2012 وحتى 2014.

ويسير هارى على خطى والده الأمير تشارلز ولى عهد بريطانيا إذ دعا الأخير من كانت أنذاك صديقته السابقة كاميلا باركر إلى حفل زفافه من الأمير الراحلة ديانا عام 1981، وبعد وفاة ديانا فى عام 1997 انتظر ثمانية أعوام قبل أن يقدم على زواجه منها.  

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استنفار فى القصر البريطانى بعد تلقى الأمير هارى وخطيبته طردا به مسحوقا مجهولا

صحيفة بريطانية: الأمير هارى يلعب دورا رسميا فى الكومنولث

تويتر يحظر حساب مرشح للكونجرس بعد نشر صورة عنصرية لخطيبة الأمير "هارى"

بريطانيا

اخبار بريطانيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
الرئيس السيسى يفتتح قيادة قوات ​شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويتابع جهود سيناء 2018( فيديو وصور)

الرئيس السيسى يفتتح قيادة قوات ​شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويتابع جهود سيناء 2018( فيديو وصور)

النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال القيادى الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح

النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال القيادى الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح

الحكومة تعلن بدء حصر العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.. وتدعوهم لتسجيل أنفسهم لإعداد قاعدة بيانات للتأمين عليهم اجتماعيا وصحيا.. تؤكد: استحقاق دستوى.. و"قوى عاملة البرلمان" تؤيد وثيقة التأمين على الحياة

الحكومة تعلن بدء حصر العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.. وتدعوهم لتسجيل أنفسهم لإعداد قاعدة بيانات للتأمين عليهم اجتماعيا وصحيا.. تؤكد: استحقاق دستوى.. و"قوى عاملة البرلمان" تؤيد وثيقة التأمين على الحياة

محمد أنور السادات يرعب إسرائيل بعد 45 عاما على حرب أكتوبر.. وثائق سرية: الجيش الإسرائيلى أعلن حالة الطوارئ عقب زيارة بطل الحرب والسلام للقدس.. رئيس أركان سابق: اعتقدناها مراوغة وإعلان حرب جديدة.. صور

محمد أنور السادات يرعب إسرائيل بعد 45 عاما على حرب أكتوبر.. وثائق سرية: الجيش الإسرائيلى أعلن حالة الطوارئ عقب زيارة بطل الحرب والسلام للقدس.. رئيس أركان سابق: اعتقدناها مراوغة وإعلان حرب جديدة.. صور

الأهلي: قدمنا عرضًا ماليًا هو الأعلى لتجديد عقود السعيد وأحمد فتحى

الأهلي: قدمنا عرضًا ماليًا هو الأعلى لتجديد عقود السعيد وأحمد فتحى

الصحافة الإنجليزية: محمد صلاح يواصل نشر سحره مع ليفربول

الصحافة الإنجليزية: محمد صلاح يواصل نشر سحره مع ليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة