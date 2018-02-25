عروسان من الصين يحتفلان بزفافهما أمام ساحة معبد رمسيس الثانى بأبوسمبل

كان العروسان قد وصلا إلى مدينة أبو سمبل السياحية، ضمن فوج سياحى صينى يضم 25 شخصا.

وفي نفس السياق أكد الأثرى حسام عبود مدير عام أثار أبوسمبل أن العروسين احتفلا بزفافهم وسط الحضارة المصرية القديمة ومعبد رمسيس الثانى تحديداً، والذى إحتضن أعظم قصة حب فى التاريخ جمعت بين الملك رمسيس الثانى وزوجته الجميلة الملك نفرتارى والتى أقام لها معبدا بجوار معبده الكبير بمدينة أبوسمبل تخليدا لقصة حبه الشهيرة والتى خلدتها الكتابات التاريخية القديمة، وصنفتها كواحدة من أعظم قصص الحب فى التاريخ وأضاف مدير عام أثار أبوسمبل ، أن العديد من زوار المعبد التقطوا الصور التذكارية مع العروسين بهذه المناسبة.