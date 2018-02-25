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ضبط 69 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 67 ألف جنيه غرامات بالغربية

الأحد، 25 فبراير 2018 04:04 م
ضبط 69 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 67 ألف جنيه غرامات بالغربية حملة مرورية - أرشيفية





الغربية - عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد أشرف مرسى، والعقيد عبد الحميد خميس رئيس مباحث المرور، حملة مكبرة بمراكز المحافظة، لضبط السيارات والدراجات النارية المخالفة لخطوط السير بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 69 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير491 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 114 مخالفة انتظار خاطئ، والتصالح فى 907 مخالفات مقابل تحصيل 67 ألف جنيه غرامات، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، بنتائج الحملة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 

 


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