ضبط 10 أطنان مواد غذائية فاسدة ومجهولة المصدر فى حملة تموينية بالبحيرة





البحيرة - ناصرجودة وجمال ابو الفضل

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى، مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، عن ضبط "أ. خ. م"، 42 سنة، صاحب مصنع لتعبئة ملح الطعام بمركز دمنهور، لتعبئته ملحا مقلدا لإحدى الشركات، لإيهام الجمهور بأنه "أصلى"، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبطت عناصر الحملة 8 أطنان من الملح "سائب".

وتمكنت الحملة أيضا من ضبط "م. م. أ"، 44 سنة، صاحب محل كشرى بمدينة بدر، لحيازته واستخدامه مكرونة منتهية الصلاحية، إذ ضُبط بحوزته 860 كيلو جراما من المكرونة الفاسدة، وضبطت الحملة أيضا "إ. ب. ع"، 42 سنة، مدير مسؤول عن محل بقالة بدائرة مركز إيتاى البارود، لتجميعها المقررات التموينية المدعمة ضمن نظام البطاقات الذكية، والمحظور تداولها بالأسواق، لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضُبط بحوزتها طن سكر تموينى مدعم و660 زجاجة زيت.

وضمن ما أسفرت عنه الحملة أيضا، ضُبط "س. ق. م"، 41 سنة، صاحب مصنع آيس كريم بمركز دمنهور، لإدارته مصنعا بدون ترخيص، وحيازة آيس كريم مجهول المصدر وبدون فواتير دالة على مصدره، وضُبط بحوزته 58 كيلو جراما من الحمص.