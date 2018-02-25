ضبط تشكيل عصابى من 3 أشخاص تخصصوا فى سرقة السيارات بقنا

قنا- هند المغربى - وائل محمد

ألقت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص، متخصص فى سرقة السيارات باستخدام المفتاح المصطنع، بمركز نجع حمادى، شمالى قنا.

كانت تحريات ضباط البحث الجنائى والمباحث بمركز نجع حمادى تحت إشراف اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، واللواء أشرف رياض، مدير المباحث الجنائية توصلت إلى قيام محمد.ع.ح، وشهرته "هانى قطيط"، 27 عامًا، عامل، مقيم بمحافظة البحر الأحمر ومسجل شقى خطر وسابق اتهامه فى 36 قضية سرقة بالإكراه وسرقات متنوعة، وخالد.ب.ل.م، 25 عامًا، عاطل، مقيم بالعزازية بمركز دشنا، والحسينى.م.ط، 29 عامًا، عاطل، مقيم بالرئيسية بمركز نجع حمادى، وسابق اتهامه فى 18 قضية سرقة متنوعة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات عن طريق استخدام المفتاح المصطنع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال اختبائهم بمزرعة بالمنطقة الصحراوية لقرية الشيخ على بمركز نجع حمادي، وضبط بحوزتهم بندقيتين آليتين و55 طلقة من ذات العيار، وفرد روسى و5 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة، وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.