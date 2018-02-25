صور.. وزير الرى: بابى فى الوزارة مفتوح لعلماء المصريين فى الخارج







كتب محمود راغب _ الأقصر أحمد مرعى _ تصوير محمد زاهر

قال محمد عبد العاطى وزير الرى، إنه لابد التعامل مع الموارد المائية بحكمة لتحقيق الاستدامة، موضحا أن الدولة تعمل فى مسارات متوازية بالتنسيق مع كل الوزارات لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد الاستهلاك.

وأضاف وزير الرى، خلال مشاركته بإحدى جلسات مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" بمحافظة الأقصر، أنه على الإعلام دور مهم فى توعية المواطنين لترشيد استهلاك المياه.

وأكد وزير الرى أن باب الوزارة مفتوح لعلماء المصريين فى الخارج، وتسعى الوزارة للاستفادة من خبراتهم، قائلا: "باب مكتبى فى الوزارة مفتوح لعلماء مصر فى الخارج".