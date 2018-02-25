صور.. محافظ سوهاج: ضبط لحوم ودجاج غير صالح للاستهلاك فى حملة تموينية





سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إنه تم ضبط كميات من اللحوم والدجاج المجمد غير صالح للاستهلاك الآدمى محملة بسيارة نقل بمنطقة العارف فى حملة تموينية مكبرة بناحية حى غرب سوهاج وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والسلع التموينية والغذائية المعروضه للاستهلاك من قبل المواطنين.

ومن جانبه قال حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج، فى بيان أن الحى قام بحملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع الإدارة الصحية، والإدارة الزراعية، وإدارة تموين سوهاج، والطب البيطرى وذلك للمرور على الأسواق، والمطاعم، ومحلات بيع المواد الغذائية، ومراجعة مخازن وثلاجات حفظ المجمدات والمواد الغذائية، وتم المرور على منطقة العارف، وشارع الجرجاوية ، حيث تبين وجود بعض المخالفات بمحلات بقالة، وجزارة ، ومحلات بيع المواد الغذائية بالجملة، وتم ضبط السيارة رقم 4698 هـ ج أ بمنطقة العارف بها كمية من الكبدة، وأوراك دجاح ومنتجات غذائية أخرى غير صالحة وتم تحرير محضر والتحفظ على الكميات المضبوطة لحين ورود قرارالنيابة.

وشدد المحافظ علي تكثيف الحملات التموينية بنطاق المحافظة بهدف ضبط الأسعار ومراقبة السلع الغذائية التى يتم تقديمها للمواطنين والتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.